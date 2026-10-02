RDEco: para evitar la recesión, la economía tendría que crecer al menos 2,6% en dos meses

El debate sobre una posible recesión en Argentina quedó atravesado por la caída de la actividad, el comportamiento de la inversión y la evolución del consumo. Martín Siracusa sostuvo una mirada diferente sobre el escenario: “Hoy si uno mira el acumulado está en 1,7, es decir, hoy estamos creciendo”.

En la Ronda de Economistas (RDEco) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Christian Buteler puso el foco en la definición técnica del fenómeno. “Recesión son dos trimestres, trimestres, no años de caída”, explicó. Y agregó: “Si cae el tercer trimestre, si cae el cuarto trimestre, y aún así el año termina positivo, estás igualmente en recesión”.

Actividad económica y capacidad instalada

Lucila Martínez Pelliza advirtió sobre la evolución reciente de la actividad. “Segundo trimestre caída, en julio ya tenemos más de una caída mensual del 2,9%, por ende, para no entrar en recesión, tendría que crecer los próximos 2 meses por lo menos un 2,6%”, sostuvo.

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La economista vinculó las posibilidades de recuperación con la demanda agregada y la capacidad productiva. “Un empresario va a comprar mayor maquinaria, va a aumentar la planta cuando sabe que puede vender”, explicó.

En ese sentido, señaló: “Hoy vemos que está funcionando una capacidad instalada del 58%, que es 7 puntos por debajo de lo que fue el promedio 21-23”.

Martínez Pelliza también cuestionó el impacto de una apreciación cambiaria prolongada sobre el empleo industrial: “La industria, que es el que mayor empleo genera, no está pudiendo competir cuando hay una apertura comercial y donde la apreciación cambiaria se sostiene durante mucho tiempo”.

Consumo, salarios y política económica

Pedro Gaite planteó que el consumo constituye una variable central para la recuperación. “Para que reactive esta economía, tiene que aumentar el consumo, no hay otra receta”, afirmó. Además, remarcó: “La inversión cayó un 11,1% interanual, o sea, la inversión está detonada”.

Sobre el gasto público, sostuvo que la obra pública puede tener un efecto multiplicador: “Una de las partidas que tiene más efecto multiplicador es efectivamente la obra pública que estaba paralizada hace dos años”.

Gaite también describió una dinámica contractiva vinculada con salarios, consumo e inversión: “Esa caída de los salarios te lleva a una espiral contractiva, porque cae la masa salarial, eso hace que caiga el consumo, que caiga la producción, que caiga la inversión”.

Por eso, concluyó: “Hay que salir de esta doble espiral contractiva en la que está la economía”. Y agregó: “Hoy hay mucho margen para que la economía se expanda sin generar cuello de botella”.