RDEco: por qué los datos de la economía real enfrían a los inversores en activos argentinos

El comportamiento de los activos argentinos durante las últimas semanas estuvo marcado por una suba del riesgo país y una mayor cautela entre los inversores. Para Christian Buteler, el deterioro no puede explicarse únicamente por el contexto internacional, sino que también responde a factores propios de la economía argentina.

En la Ronda de Economistas (RDEco) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Buteler analizó la evolución del riesgo país, la reacción de los inversores frente a los datos de la economía real y la divergencia de Argentina respecto de otros mercados emergentes.

Riesgo país y señales de la economía argentina

“Si miramos los precios de los activos argentinos en estas últimas dos semanas, claramente no fue buena la salida, sobre todo en Estados Unidos”, sostuvo el economista.

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Buteler vinculó parte de la reacción del mercado con las señales transmitidas por el Gobierno sobre la situación económica. “Creo que en la entrevista que hubo con Bloomberg, hablando un poco de los números de la economía real y el presidente negando los problemas que los números están mostrando, creo que el inversor no lo tomó bien”, afirmó. Según su análisis, ese escenario coincidió con una fuerte suba del riesgo país argentino.

La divergencia con otros mercados emergentes

Si bien Buteler reconoció que el contexto financiero internacional también tuvo incidencia, destacó una diferencia en el comportamiento de Argentina frente a otros países emergentes.

“Es cierto que el contexto internacional no es el mejor, es verdad, eso también tiene su implicancia”, señaló. Sin embargo, agregó: “Si vos mirás cómo se ha movido el riesgo país de la Argentina y de los países emergentes, vos vas a ver que hace dos meses hay una divergencia fuerte”.

Para el economista, esa diferencia constituye una señal de que existen factores específicamente argentinos detrás del movimiento de los mercados. “Eso te indica que hay temas locales”, afirmó. Y agregó: “El contexto internacional no ayuda, es cierto, creo que no ayudó las reuniones de Milei y de Caputo en Estados Unidos, pero me parece que también un driver importante han sido los datos de la economía real que han ido saliendo”.

Caída de la actividad y dudas sobre el programa económico

Buteler puso el foco en los indicadores recientes de actividad económica. “Los datos de los últimos 15 días de la economía real son malos”, sostuvo.

En particular, mencionó la caída del Producto Bruto Interno durante el segundo trimestre y el desempeño del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). “El primer mes del tercer trimestre, que es julio, el EMAE te hace una caída del 2,9%”, explicó.

El economista comparó esa magnitud con episodios anteriores: “Te tenés que ir a la pandemia para buscar una caída de esa magnitud”.

A esto sumó otros indicadores que, según su análisis, generan interrogantes sobre la evolución futura: “Crecimiento de la pobreza, muchos indicadores que no son buenos y dudas sobre la sostenibilidad del programa hacia adelante”.

Finalmente, al referirse a los sectores que muestran mejores resultados, destacó el caso de Vaca Muerta y diferenció su desarrollo de los incentivos implementados recientemente: “Vaca Muerta hoy es el éxito que es por las inversiones que se hicieron en Vaca Muerta en los últimos, te diría, 10 años, que han madurado muchas de ellas ahora”.