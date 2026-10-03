Luis Caputo prometió una reforma tributaria post 2027

“Post 2031 va a haber una reforma tributaria de simplificación impositiva. Eso es lo que se viene”, prometió el ministro de Economía, Luis Caputo, en el Coloquio de IDEA. Fue en un mensaje grabado antes de viajar a París para acompañar al presidente, Javier Milei, a un nuevo Argentina Week. A pesar de que se trató de un video enviado con antelación, el funcionario cometió un furcio en el año: debió decir 2027. En otro de los tramos también se refirió a la disparada del riesgo país, que preocupa al Gobierno nacional.

“Ya hemos bajado tres puntos de producto de impuestos y el año que viene probablemente estemos bajando un punto más con los anuncios hechos ya hace un tiempo”, sostuvo el funcionario. Consultado específicamente sobre la posibilidad de una reforma impositiva, Caputo anticipó que el Gobierno ya tiene diseñada una iniciativa. “Post 2031 va a haber una reforma tributaria de simplificación impositiva y demás”, afirmó. Cuando dijo 2031 se equivocó, precisó su equipo más tarde, lo que fue confirmado por fuentes del Ministerio de Economía a PERFIL. En realidad intentó hacer referencia al próximo año electoral. El economista y asesor del Palacio de Hacienda Felipe Núñez escribió en Twitter: “Quiso decir 2027”.

Por otro lado, Caputo aseguró que la suba del riesgo país se dio en gran parte por el “temor a volver al infierno” que existe en la previa de las elecciones de 2027 y por un “shock externo bastante brutal”. “Hubo una suba importante (del riesgo país). Estamos en 600 puntos y la mitad hay que atribuible al contexto internacional, que está afectando a todos los países con un shock externo bastante brutal, que en otro momento Argentina hubiera durado poco. Pero no es solo eso, también ha sido parte propia por este temor que tienen algunos de que se vuelva al pasado. Un cierto temor a volver al infierno”, resaltó Caputo.

“Pensar que se va a volver al pasado es una subestimación al pueblo argentino. No creemos que vaya a pasar”, consideró el titular del Palacio de Hacienda.

Ante los empresarios reunidos en IDEA, Caputo aseguró que el gobierno va a “continuar de la misma manera, hay muchas más reformas viniendo”, entre las que nombró: “Continuar bajando impuestos, regulaciones, infraestructura y bajando el costo financiero”. Además, sostuvo que la Casa Rosada no quiere que la moneda “se siga devaluando”, porque -a su entender- “la devaluación es solo sueldos miserables para la gente”.

“Este es el camino a seguir y, si miras los países vecinos, es el camino correcto. Además, la Argentina tiene mayores recursos naturales y de capital humano”, enfatizó el ministro de Economía, y agregó un mensaje a los empresarios: “Tengamos confianza que tenemos todo para tener un país espectacular”.

En tanto, se refirió a una eventual reforma previsional y señaló que será “la última” de las modificaciones, ya que hay que “entender los recursos con los que el país cuenta”. En ese sentido, consideró que es necesaria porque “cayó la natalidad y porque el kirchnerismo sumó una gran cantidad de jubilados”, en referencia a quienes entraron por una moratoria en la que omitió aclarar que pagaron por todos los aportes que sus empleadores no les habían realizado.

El funcionario participó del 62 Coloquio de IDEA a través de una charla con el presidente del Coloquio, Fabián Kon, grabada con anticipación. Es que durante el evento se encontraba en el Argentina week junto al mandatario. El último que había organizado el Gobierno, y el primero que inventó Milei, se había realizado en Nueva York. En el marco de esa ronda de negocios fue que Manuel Adorni justificó viajar con su esposa al decir: “Vengo a deslomarme acá”. Entre ambos Argentina Week se especuló con la realización de un evento de similares características en Londres, lo que quedó descartado tras la cadena nacional del Presidente sobre las islas Malvinas.