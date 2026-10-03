FMI pidió extender los beneficios a los trabajadores

El Fondo Monetario Internacional (FMI) planteó que el Gobierno debe esparcir la mejora económica que se observa en algunos sectores, así alcanza al resto de los segmentos productivos, incluidos los trabajadores. No obstante, expresó un nuevo respaldo al programa económico pese a los últimos indicadores negativos.

En conferencia de prensa, la portavoz reconoció que el diálogo se centrará en cómo expandir la mejora de la economía. “Hay un reconocimiento conjunto entre las autoridades argentinas y el FMI sobre dos aspectos clave: el trabajo para reforzar la resiliencia argentina tiene que continuar y el crecimiento –hasta ahora concentrado en agricultura, energía y minería– debe ampliarse y volverse mucho más distribuido en todos los sectores económicos y entre los trabajadores”, agregó Kozack.

La vocera subrayó que “el foco actual de las conversaciones y los detalles del programa se centran en cómo Argentina puede consolidar la victoria en cuanto a la estabilización y extender esos logros”.

Para ello, enfatizó que se “requiere mayor inversión para apoyar un crecimiento económico perdurable, la creación de empleo y mejorar las oportunidades del pueblo”.

La vocera reiteró que “una misión técnica liderada por Joyce Wong visitó Buenos Aires del 21 al 29 de septiembre” y agregó que “seguirán las conversaciones a lo largo de las próximas semanas con el objetivo de llegar a un acuerdo a nivel de staff para la tercera revisión”. En consecuencia, Kozack se abstuvo de hacer consideraciones sobre el resultado de la auditoría.