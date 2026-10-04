Encuesta: Cuáles son los gobernadores con mayor imagen positiva

Hugo Passalacqua, de Misiones, se transformó en el mes de septiembre en el gobernador con mejor imagen positiva de la Argentina, de acuerdo al relevamiento que mensualmente realiza la consultora CB Global Data. El misionero encabeza el ranking con un 55,1% de valoración positiva y desplazó del primer puesto al neuquino Rolando Figueroa; tercero se ubicó el tucumano Osvaldo Jaldo.

Passalacqua ascendió dos lugares para arribar al puesto de privilegio. Tanto Figueroa (54,2%) como Jaldo (53,5%) cayeron un puesto respecto de la medición de agosto. Gustavo Sáenz, de Salta, se mantiene en el cuarto lugar y Marcelo Orrego (San Juan) en el quinto mientras que entre los 8 mejor posicionados el que mayor ascenso logró fue el chubutense Ignacio Torres que pasó de ser octavo a sexto.

En ese grupo también se encuentran Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

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Para tres mandatarios provinciales peronistas quedaron los últimos tres lugares del ránking que mide la imagen de 23 gobernadores y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

Ricardo Quintela, de La Rioja, tiene el 42,3% de imagen positiva (la negativa llega al 54,9%), el formoseño Gildo Insfrán consiguió apenas cinco décimas más (42,8%) y Axel Kicillof quedó 22° con un 43,4% de aprobación (a 54,5% llegan los rechazos, mientras que un 2,1% optó por el no sabe/no contesta).

En el noveno mes de 2026, el gobernador que registró el mayor crecimiento en su imagen positiva respecto del mes anterior fue Leandro Zdero de Chaco, con una suba de +2,5 puntos porcentuales. Por otro lado, la mayor caída del mes correspondió a Claudio Poggi de San Luis, quien presentó una disminución de -1,8 puntos porcentuales en su nivel de aprobación.

En el pelotón del medio lidera Juan Pablo Valdés, de Corrientes, (que está noveno con el 51,9%) y lo siguen Zdero, Carlos Sadir (Jujuy), Poggi, Elías Suárez (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca), Rolando Frigerio (Entre Ríos) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

El estudio relevó a 24570 personas mayores de 18 años en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con entre 880 y 1.189 casos por distrito. El trabajo de campo se realizó entre el 14 y el 18 de septiembre, mediante una encuesta online y con un margen de error promedio de entre 2,9% y 3,3%.