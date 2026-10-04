Lula y Flávio Bolsonaro ya votaron en las elecciones de Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro ya votaron en las elecciones presidenciales de Brasil. El candidato del Partido Liberal fue el primero en sufragar, durante la mañana, en un colegio del barrio de Vila Isabel, en la zona norte de Río de Janeiro.

Tras votar, Flávio Bolsonaro habló con los medios en plena calle y cuestionó a su principal competidor. El senador acusó a Lula de “interferir” en las elecciones y expresó su expectativa de que los brasileños terminen con la actual etapa política.

Elecciones en Brasil EN VIVO: comenzó la votación y Lula y Flávio Bolsonaro se disputan la Presidencia

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Minutos después, Lula llegó a la Escuela Estatal Doutor João Firmino Correia de Araújo, en São Bernardo do Campo, San Pablo, donde emitió su voto. El presidente llegó acompañado por un fuerte operativo de seguridad y, antes de ingresar al establecimiento, se acercó a la reja para saludar a los seguidores que aguardaban con banderas y cánticos.

La jornada electoral comenzó a las 8 y se extenderá hasta las 17, hora de Brasilia. Las últimas encuestas muestran una disputa ajustada entre Lula y Flávio Bolsonaro, por lo que el resultado de esta primera vuelta mantiene la atención puesta en un eventual balotaje.

LB