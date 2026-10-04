El particular Congreso brasileño, la verdadera llave de la gobernabilidad

Mientras la atención internacional se concentra en la carrera presidencial entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, el desenlace institucional más determinante de estas elecciones se juega en el Congreso Nacional.

A diferencia de otros presidencialismos, el Legislativo brasileño no es un apéndice del Ejecutivo, sino el recinto donde se negocia la gobernabilidad.

Cámara de Diputados, aorta del Sistema Político. La Cámara de Diputados se renueva de manera íntegra este domingo: las 513 bancas entran en disputa.

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Considerado el corazón del sistema político brasileño debido a su altísima dispersión, la totalidad de los escaños está distribuida entre 20 y 25 partidos, lo que históricamente consolidó al país como un “presidencialismo de coalición” dependiente de trabajosos acuerdos multisectoriales.

Por ello, el poder real de la Cámara se articula mediante intereses transversales y corporativos que votan en bloque. En este complejo sistema, destacan “Las Tres B”: el Frente Parlamentario Agropecuario (Bancada del Boi); los sectores de seguridad y armamentistas (Bancada de la Bala) y las agrupaciones religiosas y evangélicas (Bancada de la Biblia).

Un tablero atomizado donde la Presidencia de la Cámara de Diputados tiene uno de los cargos más poderosos de la República: definir la pauta de votaciones, qué proyectos entran al plenario, en qué plazos se debaten y cómo se integran las comisiones estratégicas. Es decir, controlar la agenda política.

El Senado y la estrategia del indulto. La Cámara alta controla la institucionalidad y en estas elecciones renueva dos tercios de su cuerpo: 54 de los 81 escaños (dos por cada una de las 27 unidades federativas). Entre sus funciones se encuentran ratificar directores del Banco Central, aprobar embajadores, confirmar los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) que nomina el Ejecutivo, procesar juicios políticos, etc.

Este escenario adquiere tensiones inéditas con la candidatura del senador Flávio Bolsonaro, cuyo padre cumple condena por un intento de golpe de Estado en 2022. La bancada conservadora apunta a conquistar una masa crítica en la Cámara Alta para negociar concesiones, impulsar la amnistía o presionar por un indulto formal.

El otro eje neurálgico es la correlación de fuerzas dentro del Supremo Tribunal Federal. Ante la crisis partidaria, el sector de Flávio ya deslizó intenciones de viabilizar la designación de hasta cinco nuevos jueces afines. Sumados a los dos jueces que designó su padre, la derecha busca la mayoría absoluta en el tribunal. Los analistas advierten que alterar deliberadamente la integración del STF con fines de blindaje partidario impactaría gravemente en la democracia al desestabilizar el sistema de frenos y contrapesos que caracteriza al sistema republicano.