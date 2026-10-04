El piloto indio del vuelo de FlyDubai que sufrió un atentado habló con Benjamin Netanyahu y brindó más detalles del ataque

Smit Machchhar, el capitán indio del vuelo de FlyDubai que sufrió un atentado, relató en diálogo con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el ataque perpetrado por su copiloto omaní Hamam al-Hammami. La agresión ocurrió mientras el oficial rezaba y fue sorprendido por la espalda en pleno vuelo hacia Tel Aviv.

"Lo primero que pensé fue que el avión había sufrido daños catastróficos y que algo andaba mal. Pero luego los golpes siguieron llegando, uno tras otro, y entonces me di cuenta de que no era el avión, sino el copiloto que estaba conmigo en la cabina", detalló en diálogo con el funcionario israelí.

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En este caso, el copiloto y agresor utilizó un hacha de emergencia alojada en la cabina para golpear al comandante e intentar precipitar la aeronave. Tras recibir varios impactos en la nuca, Machchhar sufrió la pérdida parcial de la visión y quedó tendido en el suelo.

"Mientras rezaba, por respeto, miré hacia adelante y no hacia atrás, y de repente, después de unos cuatro o cinco minutos, recibí un fuerte golpe en la nuca", narró sobre el momento en el que fue atacado por la espalda por el copiloto de origen omaní que intentó estrellar el avión.

En su narración, amplió: "A causa de los primeros golpes, casi perdí la vista y todo se veía borroso". "Mi memoria aún es fragmentaria, pero eso es lo que recuerdo de ese momento. Recuerdo estar tirado en el suelo, sintiendo el avión y la gente gritando", agregó luego al mencionar que lo siguiente que recuerda es a la aeronave precipitándose al vacío.

A pesar de las lesiones, el piloto se arrastró hacia la puerta y logró accionar el mecanismo manual de apertura de la cabina, lo que permitió la irrupción de personas desde el exterior que lograron reducir al atacante y tomar el control definitivo del mando de la aeronave.

"Fue entonces cuando lo di todo, fui directo a la puerta y la abrí. Por suerte, había gente esperando para entrar, tomaron el control de la sala de control, y ya sabe el resto", le explicó durante las últimas horas a Netanyahu, quien lo calificó como "un héroe para Israel, la India y el mundo entero".

Tras el ataque, autoridades de Emiratos Árabes Unidos confirmaron que la agresión se investiga formalmente como un atentado terrorista y se desataron cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad israelíes al permitirse la presencia de un tripulante de Omán en el avión, dado que el país no mantiene lazos diplomáticos formales con dicha nación.

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Las agencias de inteligencia y el Ministerio de Transporte de Israel cruzaron responsabilidades sobre las fallas de verificación ocurridas en el proceso. Las distintas áreas administrativas reconocieron carencias de recursos para fiscalizar los antecedentes del personal de aerolíneas extranjeras.

Investigaciones en la región revelaron que Al-Hammami había sido apartado de vuelos comerciales en Omán por sospechas de extremismo. Pese a ese antecedente, los controles de la empresa Flydubai omitieron revisar su posible proceso de radicalización previo.

Los peritajes preliminares indicaron que el copiloto actuó de manera individual y sin conexiones directas con células armadas. Las pesquisas internacionales continúan activas para determinar las circunstancias que permitieron su contratación por la compañía.

AS.