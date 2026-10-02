El piloto indio Smit Machchhar, herido en un presunto ataque de su copiloto a bordo de un vuelo entre Dubai y Tel Aviv, aseguró este viernes al primer ministro de India, Narendra Modi, que actuó para proteger a los pasajeros del avión.

"Estaba intentando salvar mi propia vida, pero sabía que no podía permitir que toda esa gente muriera", declaró Machchhar desde su cama de hospital, durante una llamada difundida por Modi en un video publicado en redes sociales.

El vuelo, un Boeing 737 operado por la compañía FlyDubai, transportaba a 174 pasajeros cuando ocurrió el altercado el miércoles, 166 de ellos de nacionalidad israelí. Entre tres y cinco pasajeros lograron ingresar a la cabina, detener el ataque, estabilizar el avión e improvisar un aterrizaje de emergencia en Taruk, Arabia Saudita.

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El incidente está bajo investigación. Las autoridades israelíes denunciaron un ataque del "terrorismo yihadista islámico", pero aún no hay pruebas al respecto.

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