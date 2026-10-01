Netanyahu afirma que el piloto que quiso estrellar el avión pasó por "adoctrinación islámica radical"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este jueves que el copiloto de FlyDubai que atacó al capitán del avión en pleno vuelo a Tel Aviv había sido sometido a una "adoctrinación islamista radical".

El primer ministro de Israel mencionó la posibilidad de que el ataque esté vinculado con Irán. "Llegaremos al fondo del asunto, descubriremos si este atacante tuvo cómplices y si Irán estuvo detrás. Creo que lo sabremos muy pronto", aseguró.

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En declaraciones al programa de televisión estadounidense Fox & Friends, Netanyahu dijo que el agresor estaba siendo interrogado en Arabia Saudita, y que será trasladado a los Emiratos Árabes Unidos.



El mandatario aseguró que durante el incidente que casi le cuesta a la vida a 174 pasajeros -166 de ellos, israelíes- el copiloto gritó: "Mátenme, mátenme". Afirmó que eso probaría sus intenciones "suicidas", y aseguró: "Sabemos que fue sometido a una adoctrinación islamista radical".

El aparato cayó unos 5.000 metros en un minuto, según el sitio Flightradar24. Gracias a la intervención de dos pasajeros que eran pilotos, el aparato pudo aterrizar en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. Los pasajeros, que venían de Dubái, salieron todos ilesos. El presidente israelí, Isaac Herzog, anunció el jueves su intención de conceder una de las más altas distinciones civiles del país a cinco de ellos que impidieron que el avión se estrellara.

Emiratos Árabes lidera la investigación sobre el copiloto

El responsable de la agresión es nacido en el sultanato de Omán, una monarquía islámica en la península arábiga donde la sharia (ley islámica) es la base de la legislación.

Varios países de la región colaboran en la investigación, liderada por Emiratos Árabes Unidos, ya que la agresión ocurrió en un vuelo de FlyDubai, aerolínea registrada en ese país y que vuela bajo su bandera. La compañía pidió que "se eviten las especulaciones prematuras" y dijo que las razones del peligroso incidente todavía son "desconocidas". Un comunicado señala que la ley de los Emiratos se aplica a los delitos cometidos a bordo, incluso si ocurren fuera del territorio del país.

Benjamin Netanyahu felicita a uno de los pasajeros que lograron entrar a la cabina del avión de FlyDubai y salvar el vuelo.

El gobierno emiratí anunció este jueves que todas las hipótesis están abiertas mientras se investiga si el ataque fue de naturaleza "terrorista", tal como denuncia Israel. Un funcionario público que declaró en condiciones de anonimato aseguró: "Se están examinando todos los escenarios posibles, desde terrorismo hasta trastornos mentales. Por ahora no se descarta nada”

Según informó la agencia estatal de noticias emiratí. se busca determinar "si el incidente estuvo vinculado a alguna actividad o propósito terrorista, o si implicó una planificación o dirección previa".

"El equipo de investigación empezó a trabajar sobre el incidente, en coordinación con la Autoridad General de Aviación Civil y los organismos competentes" para determinar "en qué medida pudo estar vinculado a una actividad o tentativa terrorista, o si implicó una planificación o dirección previa", informó la agencia de prensa oficial emiratí, WAM, citando al fiscal general.

El presidente estadounidense, Donald Trump, que habló con el primer ministro israelí, opinó que el copiloto podría ser "un terrorista o quizás un loco".

Israel pide la extradición del copiloto agresor

Sin embargo, el gobierno de Israel no está satisfecho con la marcha de la investigación y reclama que el agresor sea extraditado. El ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir, aseguró: "Cualquiera que haya planeado estrellar un avión y asesinar a 180 israelíes debe ser extraditado a Israel y pagar aquí el precio más alto".

Luego agregó: "No podemos conformarnos con que la catástrofe se haya evitado gracias a la abundante misericordia divina y a la valentía de nuestros pasajeros".

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"Estaremos siguiendo de cerca esta investigación y posiblemente también participemos en ella", dijo Netanyahu en la entrevista por Fox News. Según el testimonio de otro funcionario emiratí anónimo, esto ya estaría ocurriendo: afirmó que hay agentes de inteligencia y seguridad israelíes participando de la investigación sobre el copiloto en Arabia Saudita.

Las relaciones entre Arabia Saudita e Israel son tensas, ya que el reino saudí defiende la creación de un estado palestino. Hace años que no tienen conexión aérea comercial, aunque desde 2022 los aviones israelíes están autorizados a sobrevolar el espacio aéreo saudí. Apenas el avión aterrizó en Taruk, Israel quiso enviar aviones militares para repatriar a sus ciudadanos, pero Arabia Saudita lo impidió.

Por su parte, FlyDubai suspendió sus vuelos con destino y origen en Israel mientras dure la investigación.

