RDC: Rusia amenazó a la OTAN con utilizar armas nucleares en medio de la escalada militar en Europa

Rusia elevó nuevamente la tensión con la OTAN al advertir que podría utilizar todas las fuerzas y capacidades a su disposición, incluidas las armas nucleares, si considera amenazado su territorio y, particularmente, el enclave de Kaliningrado. La existencia de la comunicación fue confirmada por el secretario general de la alianza, Mark Rutte, quien rechazó la retórica nuclear de Moscú y remarcó que la OTAN se define como una organización defensiva.

Marcelo Molina, corresponsal desde España, explicó en +Perfil que Kaliningrado se convirtió en el centro de la disputa. “Esta tarde la OTAN recibió una carta en la cual le advierte Rusia a la OTAN que estará preparada para emplear todo el arsenal de fuerzas y capacidades a su disposición, incluidas las armas nucleares, para defender su territorio”, relató.

Kaliningrado, en el centro de la escalada

La nota diplomática rusa sostuvo que Moscú responderá si la alianza intenta aislar Kaliningrado, territorio separado geográficamente del resto de Rusia y ubicado entre Polonia y Lituania, dos países miembros de la OTAN. Rusia acusó además a la alianza de preparar un eventual bloqueo aéreo y naval, una afirmación que la organización occidental rechazó.

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Molina puso el foco en la relevancia militar de la región. “Kaliningrado tiene salida al mar Báltico, tiene puerto”, señaló. El enclave alberga instalaciones de la Flota del Báltico y sistemas de misiles Iskander con capacidad nuclear, lo que explica su peso estratégico dentro del dispositivo militar ruso.

La OTAN respondió que sus ejercicios no representan una amenaza para territorio ruso. Rutte sostuvo además que no observa una amenaza militar inmediata contra países de la alianza y pidió a Moscú que abandone las advertencias nucleares.

Drones y la preocupación por una “guerra híbrida”

El intercambio se produce en un escenario de creciente preocupación europea por las incursiones de drones, los sabotajes y otras operaciones que distintos gobiernos atribuyen a Rusia. “Esto forma parte, como venimos hablando, de la guerra híbrida, no solo del tema de los hackeos, de los drones”, explicó Molina.

El corresponsal advirtió que este tipo de episodios se repite con mayor frecuencia: “Los drones ya están circulando en Europa con demasiada asiduidad”. Polonia, por ejemplo, anunció nuevas reglas para acelerar la respuesta de su defensa aérea frente a posibles incursiones, después de distintos incidentes registrados durante septiembre.

La preocupación fue reforzada por el ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, quien advirtió que Europa enfrenta un posible “invierno oscuro” de amenazas híbridas y reclamó incrementar la producción militar y fortalecer las defensas antiaéreas.

Nuevos ataques contra Kiev

En paralelo, Rusia intensificó sus operaciones contra Kiev. Los ataques con drones y misiles del 30 de septiembre dejaron al menos tres muertos y siete heridos en la capital ucraniana, además de daños en viviendas, depósitos e infraestructura energética.

Las autoridades ucranianas informaron que la ciudad permaneció durante más de 20 horas bajo alerta aérea. Los bombardeos alcanzaron instalaciones energéticas y provocaron cortes de electricidad, mientras las autoridades pidieron a los habitantes permanecer en refugios.

El accidente de un bombardero estratégico ruso

La jornada también estuvo marcada por el accidente de un Tu-95, uno de los bombarderos estratégicos de largo alcance de Rusia. La aeronave se estrelló durante un vuelo de entrenamiento en la región de Amur, en el extremo oriental del país, después de despegar de la base de Ukrainka.

El Ministerio de Defensa ruso informó que seis de los siete tripulantes murieron y que el avión no transportaba munición. Las primeras investigaciones apuntan a una posible falla técnica.

La amenaza denunciada por Garry Kasparov

Durante el programa también se mencionó la situación de Garry Kasparov, excampeón mundial de ajedrez y uno de los opositores más conocidos de Vladimir Putin. Kasparov aseguró que servicios de seguridad de Estados Unidos y Lituania le advirtieron sobre amenazas contra su vida en el marco de un supuesto plan vinculado con inteligencia rusa.

La Justicia estadounidense acusó a cinco personas por presuntas operaciones de vigilancia y planes para asesinar a disidentes rusos en el exterior. Sin embargo, los documentos judiciales difundidos públicamente no identificaron a Kasparov como uno de esos objetivos, aunque él afirmó haber recibido advertencias específicas para reforzar su seguridad.

En medio de esa sucesión de episodios, Molina resumió la preocupación europea alrededor de las operaciones no convencionales y los incidentes aéreos: “Esto forma parte de la guerra híbrida”.