El piloto indio Smit Machchhar fue exaltado este jueves como un "héroe" por lograr mantener el control de un avión que volaba de Dubái a Tel Aviv, luego de que su copiloto lo atacara con un puñal para intentar que se estrellara.

El vuelo transportaba 174 pasajeros, entre ellos 166 ciudadanos israelíes. El gobierno de Israel aseguró que se trató de un atentado del "terrorismo yihadista". El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, destacó su "extraordinario coraje".

Machchhar, que tiene 39 años y más de trece de experiencia en vuelos comerciales, quedó internado en un hospital de Arabia Saudita, país al que llegó el avión tras un aterrizaje de emergencia comandado por otros pilotos.

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El primer ministro de la India, Narendra Modi, lo calificó en redes sociales como un "HÉROE" y aseguró que sus acciones ayudaron a salvar cientos de vidas.."Este coraje de Smit nos llena de orgullo", afirmó, y aseguró que se había puesto en contacto con su esposa y sus padres.

Ellos ya viajaron a Arabia Saudita para cuidarlo, según publicó el diario Mumbai Mirror, que calificó al piloto de "superhéroe en el cielo".

El don del piloto Machchhar: mantener la calma en momentos de presión

Los vecinos de Tilak Nagar, el suburbio de Mumbai donde creció Machchhar, no están sorprendidos: aseguran que desde su infancia, siempre supo mantener la calma en momentos de presión. Lo describen como una persona de trato afable, servicial y "siempre sonriente", que visita a menudo a su familia y siempre está dispuesto a ayudar a quien lo necesite.



"No esperábamos menos de él, no fue una sorpresa", declaró a la AFP Akshay Doshi, quien conoce a Machchhar desde hace unos 15 años y vive al lado de la casa de sus padres. "Estamos orgullosos de él por su naturaleza, por su coraje", sumó otro vecino, Laxmikant Joshi. "Salvó vidas cuando él mismo estaba en peligro. Y lo hizo en el aire, controló el avión tras haber sido herido", añadió.

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Pratik Gandhi, su amigo desde la infancia, destacó la capacidad de Machchhar de estar tranquilo incluso cuando hacían travesuras infantiles.

"Estamos rezando por él, nos dijeron que está estable", dijo otro vecino, Bhavesh Shah..

Un piloto con un sentido de la responsabilidad "escalofriante"

Su familia maneja un negocio textil en Mumbai. Machchhar empezó los estudios de administración, con la idea de participar, pero un día asistió a un seminario sobre aviación y su vida cambió: descubrió que eso era lo que le gustaba.

En un podcast grabado en 2025 dijo que su primer vuelo comercial le había resultado "escalofriante" por la responsabilidad que sentía respecto de la vida de los pasajeros Pero con el tiempo aprendió a manejar esa presión.



Desde 2022 era piloto en FlyDubai. Antes trabajó en la aerolínea india SpiceJet, que tras el incidente del ataque en pleno vuelo publicó: "¡Sos un héroe para todos nosotros, capitán!".

MB



