Director de Radio Jai: "El avión podría haber impactado contra el equivalente de Las Torres Gemelas en Tel Aviv"

En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el periodista y director general de Radio Jai, Miguel Steuermann, advirtió sobre la gravedad del ataque registrado a bordo de una aeronave de la compañía Flydubai, donde el copiloto apuñaló al capitán en pleno vuelo. Steuermann relacionó la rápida intervención de los pasajeros para evitar una masacre con episodios históricos como el Vuelo 93 del 11 de septiembre, al tiempo que repasó las hipótesis que manejan los servicios de inteligencia y la amenaza latente de los grupos extremistas en el contexto geopolítico actual.

Miguel Steuermann es periodista, que ejerce la dirección general de Radio Jai, la emisora judía en español más influyente de América Latina. Lidera este medio de comunicación desde el año 1994, asumiendo su conducción en el contexto del atentado terrorista contra la AMIA. Es cofundador de la Confraternidad Judeo-Musulmana y ha sido distinguido como Embajador de Paz.

Miguel, Jorge Fontevecchia lo saluda. Finalmente, usted, que viene avisando de los costos que tiene un sistema más beligerante, la realidad no para de darle la razón. Obviamente lo estamos llamando por el caso de este avión, de esta compañía FlyDubai, pero me parece que el regreso de esta situación problemática con actos de terrorismo con los aviones, bueno, es parte de un proceso más amplio. Así que quería escuchar su reflexión sobre lo que sucedió y qué significa.

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Jorge, primero, como siempre, gracias por llamarme. Bueno, creo que hoy realmente hemos visto y se ha evitado un atentado de proporciones. Realmente, cuando se evita, bueno, después se diluye, pero podría haber sido un atentado tan serio como lo que inmediatamente cada uno, en su recuerdo, llevó a la mente, que es el 11 de septiembre. Lo que aconteció, y uno se puede recordar incluso de ese famoso avión, el famoso vuelo 93, que dicen estaba de alguna manera destinado a golpear en el Capitolio o en la Casa Blanca, y que por la intervención de los pasajeros, bueno, finalmente cayó en Filadelfia y no contra el objetivo que los terroristas tenían. Hoy, a 36 minutos de aterrizar en Tel Aviv, este vuelo de FlyDubai, antes de que iba de Dubái a Tel Aviv, bueno, ahí el copiloto, lo que se sabe hasta ahora, acuchilló al piloto. Esto fue escuchado por los gritos, por los pasajeros que estaban más cercanos a la cabina, y los israelíes, que desgraciadamente en esto están muy atentos y muy sensibles rápidamente, cuatro intervinieron, pudieron controlar a este terrorista, y tuvieron además la fortuna, porque el avión cayó en un minuto algo así como 10.000 pies, fue realmente pánico para todos los que estaban en el avión. La suerte es que dentro del avión había otros dos pilotos que tomaron el vuelo y que finalmente lo pudieron aterrizar en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. Pero la verdad es que creo que se dieron varias conjunciones para que esto no haya sido una masacre espantosa, recordándonos el 11 de septiembre; e incluso hay una cierta lógica dentro del terror que es buscar fechas emblemáticas. Estamos a punto de llegar al 7 de octubre, los tres años de la masacre de Hamás, que como saben fue un día después, justamente a 50 años, del día del ataque de la guerra de Yom Kipur en el año 73 contra Israel, y estamos a 25 años de ese famoso ataque que cambió el mundo, del 11 de septiembre. Y creo que este ataque seguramente tenía también esta vinculación de buscar fechas que de alguna manera le digan al mundo que no está seguro, que incluso como fue en ese momento, ya no se necesitan solamente los grandes misiles, sino que con un avión y con un terrorista dispuesto a llevar a cabo esto, puede causar un terrible desastre.

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Yo pensaba en las torres Azrieli, que están en el centro de Tel Aviv, que son enormes y que siempre pensé podrían ser un objetivo para un ataque terrorista; siempre hay mucha preocupación. La acción de estos israelíes, heroica dicen algunos, porque lograron neutralizar al terrorista, evitó lo que podría haber sido hoy un desastre de magnitud. Y claro, esto en un contexto donde el yihadismo continúa amenazando, e incluso como siempre, y empieza toda esta investigación a surgir teorías, alguno dijo: «Hay que ver si Irán no está involucrado», porque como algunos recordarán y sabrán, hay un bloqueo aéreo que impuso Estados Unidos a los vuelos iraníes, y alguna declaración de algún funcionario iraní que dijo: «Bueno, si no nos van a permitir a nosotros tener tráfico aéreo, en ningún lugar del Medio Oriente van a poder volar». Digo, lecturas que podrían ser, pero está todo en investigación. Lo que está claro es que, aunque también en el primer momento alguno planteó «podría haber sido un brote psicótico», no, toda la información a partir de la investigación que está desarrollando el Mossad y todos los servicios de inteligencia hablan de una motivación terrorista, y habrá que ver todavía mucho más en relación a este copiloto de esta compañía, FlyDubai, y qué hay detrás, si es que lo hay.

Miguel, muchas gracias por su clarísimo informe, y volveremos con usted seguramente de aquí a poco. Muy gentil.

No, por favor, como siempre, un placer, y ojalá tengamos mejores noticias. Estas se suman a este mundo que tenemos.

MEG