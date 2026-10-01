RDC: Senadores demócratas le pidieron a Trump que no interfiera en las elecciones de Brasil

La posibilidad de una intervención de Estados Unidos en el proceso electoral de Brasil volvió al centro de la discusión luego de que tres senadores demócratas reclamaran al secretario de Estado, Marco Rubio, que la administración de Donald Trump reconozca el resultado certificado de las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre. La carta fue enviada por Jeanne Shaheen, Tim Kaine y Peter Welch, quienes expresaron preocupación por distintas acciones de Washington hacia el país sudamericano.

Eleonora Gosman, corresponsal en Brasil, analizó el episodio en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, y explicó que los legisladores cuestionaron el uso de herramientas diplomáticas y económicas por parte de la Casa Blanca. “Lo que están diciendo los senadores es que la actual administración americana hace uso de presiones diplomáticas, económicas y políticas para debilitar las instituciones democráticas de Brasil”, señaló.

El reclamo a Marco Rubio

En su carta, los senadores sostuvieron que algunas medidas adoptadas por la administración Trump podrían debilitar la confianza en las instituciones brasileñas y deteriorar la relación bilateral. Entre los antecedentes mencionaron aranceles y sanciones implementados durante el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, acciones que los legisladores calificaron como intentos de presión sobre Brasil.

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La misiva reclamó además que Estados Unidos reconozca el resultado de las elecciones y mantenga relaciones con quien resulte legítimamente elegido. El pedido no está condicionado a una eventual victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, sino que solicita respetar el resultado certificado independientemente del candidato ganador.

Para Gosman, la discusión excede una diferencia diplomática puntual. “Es decir, si Estados Unidos está dispuesto o no a ayudar a la democracia brasileña”, resumió al plantear el interrogante que, según su análisis, atraviesa las iniciativas legislativas.

Flavio Bolsonaro, en el centro de las acusaciones

La preocupación de los legisladores aparece en una elección en la que Lula busca la reelección y Flavio Bolsonaro compite por la Presidencia. La carta de los tres senadores menciona específicamente una reciente reunión del candidato brasileño con Trump en la Casa Blanca como uno de los elementos que alimentaron sus cuestionamientos sobre la posición de la administración estadounidense.

Gosman destacó la cercanía política entre sectores del trumpismo y Flavio Bolsonaro, además del vínculo de dirigentes bolsonaristas con integrantes de la administración estadounidense. Los legisladores demócratas interpretan esas relaciones como parte de un contexto que requiere garantías explícitas de neutralidad por parte de Washington.

Esa lectura constituye una acusación de los parlamentarios opositores a Trump y no, por sí misma, una prueba de que exista una operación estadounidense destinada a modificar el resultado electoral brasileño.

Una segunda carta desde el Congreso estadounidense

La iniciativa de Shaheen, Kaine y Welch no fue la primera. El 24 de septiembre, 31 legisladores, entre ellos el senador independiente Bernie Sanders y 30 representantes demócratas, enviaron otra carta a Rubio con un planteo similar. También reclamaron que Estados Unidos respete el proceso electoral brasileño y denunciaron lo que describieron como una campaña de presión sobre el país.

“Que esto exista indica algo, Jorge”, sostuvo Gosman durante el intercambio con Jorge Elías. Según su interpretación, las cartas reflejan preocupación dentro del propio sistema político estadounidense por las actuaciones del Departamento de Estado frente a Brasil.

Elías llevó el análisis hacia el principio de no intervención. “Es más que todo una cuestión de respeto y de no injerencia justamente en la política interna de otro país, que en este caso es nada menos que Brasil”, afirmó.

Brasil vota el 4 de octubre

Las elecciones presidenciales brasileñas tendrán su primera vuelta el 4 de octubre de 2026. Si ningún candidato obtiene la mayoría necesaria, está prevista una segunda vuelta para el 25 de octubre. Lula y Flavio Bolsonaro son los principales protagonistas de la disputa presidencial.

A pocos días de la votación, el planteo de los legisladores estadounidenses trasladó parte del debate electoral brasileño a Washington. La pregunta que formularon directamente a Rubio apunta a una cuestión concreta: si la administración Trump se comprometerá a reconocer el resultado certificado y respetar la decisión de los votantes brasileños, cualquiera sea el candidato elegido.