A horas de la elección en Brasil, última encuesta de Datafolha: Lula 42%, Bolsonaro 38%

En el largo proceso que llevará, este domingo, a la candente elección presidencial en Brasil, la consultora más reconocida del país vecino, Datafolha, mantuvo en su último sondeo, este jueves, al presidente Lula da Silva con ventaja de 4 puntos sobre Flavio Bolsonaro, el hijo del encarcelado expresidente Jair Bolsonaro, que es la carta de la rderecha para volver al poder en el gigante continental.

Datafolha siempre en sus encuestas tuvo a Lula en la cima, con las mayores probabilidades de ser reelegido, y si bien en los sondeos de junio esa ventaja era de 10 puntos y se fue achicando en forma paulatina, en su sondeo de este jueves finalmente la consultora situó la diferencia a favor del mandatario socialista en 4 puntos para la primera vuelta de este domingo.

En tanto, para el balotaje que todos dan casi como seguro, salvo que se produjera una sorpresa que sacudiera las previsiones, en esa segunda vuelta Datafolha estima que Lula mantendría el poder con 48% contra 45% de Flávio Bolsonaro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para balotaje, el sondeo anterior de Datafolha preveía un punto menos a favor de Lula: anticipaba una posible reelección por 47% a 45%.

Indexa, también 4 puntos

Este jueves en Ronda de Corresponsales, en +Perfil se analizó el escenario de las últimas horas antes del comicio en Brasil, y Eleonora Gosman mencionó también un trabajo del Instituto Indexa, precisando que "se da por descontado que Lula y Bolsonaro van a ir a segunda vuelta", y destacó allí que Indexa también situaba en 4 puntos la luz de Lula sobre Flávio en la primera vuelta".

HB