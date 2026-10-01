Dura de matar: Christa Pike sigue en "estado crítico", pero creen saber cómo sobrevivió al pentobarbital

Hubo casos de inyecciones letales frustradas, en general porque se trataba de individuos con brazos muy deteriorados los encargados de conectarles vías endovenosas no podían hacerlo, incluso han demorado horas, o tenido que insistir días más tardes. Allí se contaron Doyle Hamm y Russell Bucklew, pero el caso de Christa Pike promete superar todo lo conocido. Sucede que la feroz asesina juvenil, tras 30 años en el corredor de la muerte, llegó esta semana a su cita con los verdugos en Tennessee, incluso luego de esas dramáticas instancias judiciales que se multiplican en las horas previas a ejecuciones en los Estados Unidos, pero la Corte Suprema avaló en última instancia la ejecución, el gobernador republicano Bill Lee también bajó el pulgar y así llegó Pike a la camilla de la muerte... pero no murió. Y no solo a una, sino a dos "inyecciones letales", y la noticia este jueves es que "permanece internada en estado crítico", en un lugar que las autoridades no precisaron, pero los abogados de Pike confirmaron que "sigue viva".

A la ejecución asistían familiares de su víctima, Colleen Slemmer , atrozmente asesinada por Pike cuando tenía 19 años y era su compañera de estudios en Knoxville en 1995, había tesigos judiciales de rigor, periodistas, todos en shock, azorados porque oían la respiración de PIke e incluso oían que se quejaba de los "terribles dolores en el brazo", decía que "lo sentía estallar" y ante ese cuadro de desconcierto, los responsables judiciales autorizaron que se le aplique una segunda dosis de la inyección letal (en Tennessee usan pentobarbital), apareció de nuevo el verdugo, nueva droga a la vía de su brazo... y Pike seguía respirando. "Parecía estar dormida, como roncando...", revelaron los testigos.

Se cerraron las cortinas de la sala de ejecución, les pidieron a los presentes que abandonaran el lugar y con Pike en ese estado, las autoridades derivaron a Pike a un centro asistencial, y sus abogados dijeron este viernes que "solo nos informaron que sigue con vida, en estado crítico".

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Reclamo de abogados: "Anulen la sentencia"

"Según nos han informado, se encuentra en estado crítico y recibe atención médica vital", declaró Randy Spivey, uno de los abogados de Pikeen una conferencia de prensa virtual el jueves por la tarde, sin ofrecer más detalles.

El letrado instó al gobernador Bill Lee, quien como dijimos había denegado una solicitud de clemencia a principios de semana, que "anule la sentencia de muerte de Pike".

"Tras soportar más de 20 años de aislamiento y un intento de ejecución mediante inyección letal, Christa ha sufrido un castigo mayor que cualquier otra persona en la historia de la pena de muerte en Estados Unidos. El gobernador debe conmutar su sentencia", recalcó Spivey.

No hay precedentes

"Este intento fallido es el peor que hemos visto y diferente a cualquier otra ejecución fallida en la era moderna", aseguró por su parte Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

El centro contabiliza siete reclusos cuyas ejecuciones no pudieron llevarse a cabo porque el personal médico no pudo establecer vías intravenosas, pero "Pike es la primera persona en sobrevivir tras recibir dosis letales de fármacos para la ejecución". Y en su caso fueron dos las dosis de pentobarbital administradas.

El jueves por la noche, el propio presidente estadounidense Donald Trump se preguntó cómo pudo fallar una ejecución como la de Pike, declarando a la prensa que una ejecución "no debería ser muy difícil".

La primera en Tennessee en dos siglos

El caso ya había atraído la atención pública, ya que Pike habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. Kim Chandler, testigo de The Associated Press, declaró a CBS News que "Pike parecía estar visiblemente despierta cuando comenzó la ejecución" en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend en Nashville.

Más tarde, Pike comenzó a roncar y los testigos la escucharon desde la sala de observación durante aproximadamente una hora antes de ser evacuados. La condenada "roncaba ruidosamente, claramente muy viva" cuando los periodistas se marcharon, declaró Chandler a CBS.

El equipo legal de Pike se había opuesto previamente al protocolo de la vía intravenosa para la ejecución, argumentando que le habría causado un sufrimiento innecesario debido a sus venas estrechas y a una afección sanguínea.

"Usaron al menos 7 agujas en su brazo..."

"Conté al menos siete agujas usadas solo en su brazo izquierdo, una de las cuales parecía estar doblada cuando la extrajeron tras un intento fallido" de colocarle una vía intravenosa, dijo Spivey.

Este jueves la hipótesis que reunía mayores posibilidades de explicar lo ocurrido era la afirmación del abogado Stephen Ferrell, quien contó que los médicos habían advertido sobre la posibilidad de que las agujas "perforaran la vena y entonces el pentobarbital no ingresara a su torrente sanguineo, sino que fluyera a parte de los músculos de su brazo".

Christa Pike, cuando fue condenada a muerte por el crimen que cometió en 1995.

"Es probable que eso haya ocurrido, que quien colocó la vía endovenosa haya cometido ese error y luego de usar varias agujas, la definitiva no quedó en su torrente sanguíneo", opinan para explicar cómo es posible que Pike haya sobrevivido, incluso recordando que los testigos contaron que Pike le dijo al personal de ejecución que sentía que su brazo "iba a reventar". Spivey afirmó haber visto cómo su brazo derecho se ponía morado, especialmente después de la segunda inyección letal, eso también apuntaría a que el pentobarbital podía haber fluido fuera de la vena.

Culpables, se buscan

Ante un escándalo de nivel nacional, el Departamento Correccional de Tennessee se trata de defender asegurando haber "seguido cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido por el estado", y solo confirmó que Pike "no volvió a la cárcel", sino que "fue trasladada posteriormente a un centro médico externo". El lugar no fue identificado.

El gobernador Lee, como responsable político del caso, reclamó una "revisión exhaustiva e independiente" de la ejecución fallida, y suspendió la que estaba prevista para el 3 de diciembre: la del asesino convicto Gary Wayne Sutton.

Hasta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó a Tennessee a no intentar ejecutar a Pike nuevamente. "El caso de Christa Pike pone de manifiesto múltiples razones por las que debería abolirse la pena de muerte", declaró su oficina en X.

AFP/HB