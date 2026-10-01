“Claramente el rey es el que está tomando la posición política”: en RDC analizaron el rol de Felipe VI en la crisis de Ceuta

La situación en Ceuta suma nuevos capítulos con la próxima visita de los reyes de España, la tensión con Marruecos, el debate europeo sobre expulsiones y avances en la investigación judicial.

En el día 63 del acampe en Ceuta, la principal novedad es que ya hay fecha para la visita de los reyes Felipe VI y Letizia, quienes estarán también en Melilla. “Hoy lo más importante es no lo que pasó sino lo que va a pasar, que es finalmente hay fecha para la visita de los reyes”, explicó Marcelo Molina en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Los reyes de España y la tensión con Marruecos

Las visitas serán el 3 y el 14 de octubre, fechas que, según el periodista, no fueron elegidas al azar. “No son días casuales”, señaló, al tiempo que recordó que el antecedente de 2007, cuando Juan Carlos visitó Ceuta y Melilla, generó una reacción diplomática de Marruecos: “En aquella oportunidad Marruecos citó a la embajadora en España para que dé explicaciones”.

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Molina también destacó el posicionamiento público del monarca frente al conflicto. “Claramente el rey es el que está tomando la posición política de la situación en Ceuta, más que el presidente Sánchez”, afirmó.

A esto se suma el nuevo reglamento europeo sobre expulsión de inmigrantes. Según Molina, “de los 27 miembros, 25 votaron a favor, Bélgica se abstuvo y España es el único país que votó en contra”.

La investigación judicial y los avisos previos

Sobre la situación migratoria en Ceuta, Molina repasó las cifras oficiales: “Hasta el momento dice que se han ejecutado 449 expulsiones, que hay 7.794 retornos voluntarios”. Sin embargo, remarcó que aún no existe una cifra oficial sobre las personas que permanecen en las calles.

“La cifra que todavía sigue sin saberse es cuánta gente queda todavía dando vueltas por la ciudad de Ceuta”, sostuvo. Y agregó: “Extraoficialmente se habla de que serían más de 5.000”.

En paralelo, avanza el juicio para determinar responsabilidades por los hechos ocurridos durante la llegada masiva de migrantes. Molina explicó que los funcionarios citados tienen la obligación de declarar la verdad porque enfrentan acusaciones por delitos graves, entre ellos contra la independencia del Estado y por homicidio imprudente.

Uno de los testimonios centrales fue el del exjefe de gabinete, quien aseguró haber alertado previamente sobre una posible entrada masiva. “Confirmó a la jueza que avisó a las centrales de inteligencia sobre esa convocatoria masiva y mostró los WhatsApp, videos, audios, llamadas”, relató Molina.

Según el periodista, incluso hubo comunicaciones en las que se anticipaba el momento de la llegada: “En uno decía que al día siguiente iba a haber una entrada masiva a las veinte horas”.

La investigación busca determinar qué información recibieron las autoridades y qué medidas adoptaron ante esas advertencias. “Lo que quiere saber la jueza es por qué pasó y por qué no se hizo nada”, concluyó Molina.