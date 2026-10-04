Por qué gana Lula

Apoyo. “Espero que Lula sea reelegido, incluso en primera vuelta.Brasil vive el mejor momento de su historia. Desde que Lula ganó las elecciones en 2002 empezó a implementar un proyecto antineoliberal, con prioridad en las políticas sociales y con fortalecimiento y democratización del Estado. Ese proceso tuvo continuidad durante el gobierno de Dilma Rousseff, hasta que hubo un golpe contra los dos, con el impeachment de Dilma y la prisión de Lula. Luego, esos procesos fueron reconocidos por el propio Poder Judicial, que había aceptado esas situaciones anómalas, y se reconoció que ellos eran inocentes.

Hoy Dilma es presidenta del Banco de los BRICS y Lula es nuevamente presidente de Brasil. La dificultad es que, al retomar el proyecto antineoliberal, Lula no tiene mayoría en el Congreso y eso le impone algunas limitaciones. Una de ellas es la tasa de interés, que se mantiene muy alta y es incompatible con el regreso de un proceso largo de crecimiento económico del país. Espero que Lula sea reelegido, incluso en primera vuelta, y pueda superar ese problema. Habrá que ver si se trata simplemente de una cuestión vinculada con la presidencia del Banco Central o si hay cuestiones técnicas más difíciles de resolver. Sin solucionar ese problema, no habrá continuidad del crecimiento estratégico de Brasil.

Aun así, la economía va bien. Hay control de la inflación y del desempleo. Lula hace un buen gobierno sin mayoría en el Congreso y tiene que hacer alianzas. Pero, aun así, la economía crece, la inflación bajó a tres puntos y hay el menor grado de desempleo en 20 años.

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Por eso estamos discutiendo ahora un proyecto de futuro para Brasil. Es posible que la izquierda tenga algunos mandatos por delante y habría que aprovechar esa oportunidad histórica para definir qué país queremos.

Cuando Lula disputaba con Fernando Henrique Cardoso, la discusión era neoliberalismo contra antineoliberalismo, pero se daba en democracia. Ahora la democracia está en riesgo en caso de que gane Bolsonaro. Su padre está preso por intentar impedir la toma de posesión de Lula.

Yo estoy seguro de que Lula va a ganar y vamos a tener un período largo, lo que es un privilegio y una oportunidad histórica para definir qué país queremos.

En este escenario también aparece la disputa con EE.UU. Hoy, incluso el hijo de Bolsonaro pide que Trump no tome medidas porque favorecen al Presidente: Lula aparece defendiendo la economía brasileña frente a las amenazas norteamericanas. Lula hace campaña contra Trump muy directamente, una campaña muy nacionalista. El problema es que Lula enfrenta también una fuerte disputa en el terreno de la comunicación. Los medios son el partido de la derecha y siempre juegan en contra de Lula. Lula fuerte es un problema para ellos, no solo porque es un líder popular, sino porque tiene una política antineoliberal: privilegia las políticas sociales y no el ajuste fiscal.

Por todo esto, creo que el resultado puede ser bastante más favorable de lo que muestran las encuestas. Hay una oportunidad histórica para Brasil: tener un período largo de gobierno de izquierda, recuperar la soberanía, sostener las políticas sociales y definir qué país queremos.