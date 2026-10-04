“Bora Lula”: Veloso, Gil y Buarque lanzan jingle por la reelección

Grandes cantautores de la música brasileña y representantes de la cultura se unieron para respaldar la candidatura de Luiz Inacio Lula Da Silva, quien busca una cuarta presidencia no consecutiva hoy.

“Bora Lula” (Dale, Lula, en español), cantan Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Geraldo Azevedo, Alcione, Mart’nália, Xande de Pilares, Diogo Nogueira, Sandra Sá, Daniela Mercury, Fernanda Abreu, Maria Gadú, Xamã y Ebony, quienes además aparecen en el video que fue compartido en redes sociales en la cuenta de colectivo 342 Artes.

La letra presenta un mensaje de unidad y reivindicación social desde sus primeros versos, al señalar que “ese lazo de amor nadie lo va a deshacer” e instar a trabajar para que Brasil continúe creciendo.

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Algunos de estos músicos ya habían participado en movilizaciones a favor de Lula en 2022, cuando el líder del PT se enfrentó a Jair Bolsonaro. Aquella campaña estuvo marcada por la idea de Vira voto (dar la vuelta al voto). La búsqueda era convencer a indecisos sobre la importancia de no votar al entonces presidente Bolsonaro.

El lema que aparece con fuerza en el jingle fue resignificado a partir de la consigna bolsonarista “Fora Lula” (Fuera Lula).

La canción reivindica políticas sociales asociadas a los gobiernos de Lula, al mencionar el combate al hambre y programas educativos. También incluye una referencia crítica a las apuestas en línea: “Tú no necesitas bets”, en alusión al término utilizado en Brasil para ese tipo de plataformas.

El propio Lula compartió el videoclip la noche del viernes en sus redes sociales: “Bora Lula. Clip oficial en el aire. Compartan al máximo. Vamos a difundir este mensaje. Domingo es 13. Rumbo a la victoria”, escribió en referencia al código electoral del PT.