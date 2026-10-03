Última encuesta en Brasil, horas antes de la elección: Lula aventaja a Flávio Bolsonaro por tres puntos

Brasil irá a las urnas este domingo 4 de octubre para elegir presidente en una elección marcada por una disputa ajustada entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. La última encuesta de Datafolha ubica al actual mandatario en el primer lugar con el 45% de los votos válidos, mientras que el candidato del Partido Liberal (PL) alcanza el 42%.

La diferencia de tres puntos está dentro del margen de error de dos puntos porcentuales, por lo que ambos llegan a la jornada electoral en una situación de empate técnico. Para evitar una segunda vuelta, alguno de los candidatos deberá superar el 50% de los votos válidos.

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Detrás de los dos principales candidatos aparecen Ronaldo Caiado, con 4%; Renan Santos y Augusto Cury, con 3% cada uno; y Romeu Zema, con 1%. La elección contempla a más de una decena de postulantes, aunque la disputa por la Presidencia se concentra principalmente entre Lula y Flávio Bolsonaro.

Qué dice la última encuesta de Datafolha

El escenario también aparece ajustado ante una eventual segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre. En esa instancia, Datafolha proyecta a Lula con el 47% de los votos válidos y a Flávio Bolsonaro con el 46%, una diferencia de apenas un punto.

La medición muestra un cambio respecto de la encuesta anterior. Lula pasó de 48% a 47%, mientras que Flávio Bolsonaro avanzó de 45% a 46%. En el escenario de primera vuelta, cuando se consideran los votos totales y no solo los válidos, el presidente obtiene 42% y el candidato del PL llega al 40%.

Otro dato de la encuesta es el nivel de definición del electorado: el 87% de quienes ya eligieron candidato asegura que su decisión está completamente tomada.

La encuesta fue realizada con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Brasil refuerza la seguridad antes de las elecciones

La jornada electoral también estará acompañada por un operativo especial de seguridad. El Tribunal Superior Electoral (TSE), la Policía Rodoviaria Federal (PRF), los tribunales regionales y otras fuerzas coordinarán tareas destinadas a garantizar el traslado de los votantes y evitar bloqueos o interferencias.

El TSE reforzó además el monitoreo ante posibles campañas de desinformación, ataques cibernéticos y problemas logísticos. Por su parte, la PRF instaló un centro nacional desde el que seguirá las principales incidencias durante la jornada.

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El presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, afirmó este sábado que no existen amenazas concretas provenientes del exterior ni del crimen organizado contra las elecciones.

Sin embargo, en las últimas horas aumentó la atención sobre la seguridad después de que Estados Unidos y Australia suspendieran los servicios de sus embajadas y consulados en Brasil. Washington no informó públicamente cuál fue la amenaza que motivó la decisión, mientras que Australia recomendó extremar las precauciones ante posibles episodios de violencia.

La Policía Militar del Distrito Federal también reforzó la vigilancia en los alrededores de las representaciones diplomáticas y mantendrá el dispositivo durante el fin de semana.

Una elección que podría definirse en segunda vuelta

Con Lula por encima de Flávio Bolsonaro pero todavía lejos del porcentaje necesario para ganar en primera vuelta, la posibilidad de un balotaje permanece abierta.

El resultado de este domingo determinará si alguno de los candidatos logra superar el 50% de los votos válidos o si la definición se traslada al 25 de octubre.

LB/AF