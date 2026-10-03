Le robaron el celular al diputado Esteban Paulón mientras daba una entrevista en vivo desde Brasil

El diputado nacional Esteban Paulón sufrió el robo de su celular mientras realizaba una entrevista en vivo desde San Pablo, Brasil. El legislador del Partido Socialista estaba conectado por videollamada con una radio argentina cuando un hombre le arrebató el teléfono y escapó corriendo.

La secuencia quedó registrada por la propia transmisión. Paulón sostenía el celular en modo selfie mientras conversaba con los conductores cuando, de manera repentina,, una mano apareció frente a la cámara y la imagen se interrumpió durante unos segundos.

El legislador reaccionó inmediatamente al robo y avisó al aire que le habían sacado el teléfono. Como la conexión continuó activa durante algunos segundos, la transmisión permitió seguir parte de la huida del delincuente.

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El robo quedó grabado por la cámara del celular

Después del arrebato, el teléfono continuó transmitiendo mientras el ladrón corría por las calles de San Pablo. Primero se observó el cielo y los edificios de la ciudad y, posteriormente, la cámara volvió a enfocar al hombre que llevaba el dispositivo.

En las imágenes se puede distinguir al sospechoso con una remera blanca, una mochila y una gorra. La conexión de audio se interrumpió poco después, aunque la videollamada continuó durante algunos instantes.

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Los conductores de la radio advirtieron en vivo lo que estaba sucediendo y reaccionaron al ver que el robo había quedado registrado por la transmisión.

Más tarde, Paulón publicó en sus redes sociales el fragmento del momento y confirmó que le habían robado el celular mientras hacía la entrevista radial en San Pablo.

Paulón había viajado a Brasil por las elecciones

El diputado se encuentra en Brasil en el marco de las elecciones presidenciales y había participado durante el día de una movilización de apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva en San Pablo.

Paulón mantiene una posición de respaldo al candidato del Partido de los Trabajadores y durante la entrevista había hablado sobre el escenario electoral brasileño, además de referirse al papel de Estados Unidos y de Javier Milei en la campaña.

Antes del robo, el legislador también había destacado la convocatoria de la movilización realizada en San Pablo y había descrito el clima político de la ciudad durante el cierre de campaña.

El episodio ocurrió un día antes de las elecciones presidenciales de Brasil, cuando el país se prepara para definir si Lula consigue la reelección en primera vuelta o si deberá competir en un balotaje.

LB/AF