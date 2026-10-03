En Brasil temen que EE.UU. no reconozca un triunfo de Lula si el margen sobre Bolsonaro es estrecho

El gobierno brasileño lo dice en voz baja. Y sus fuentes hablan solo en off. Lo cierto es que hay una inocultable inquietud sobre el comportamiento que seguirá la Casa Blanca en cuanto al reconocimiento, o no, de un resultado electoral ajustado si favorece al presidente Lula da Silva. En 2022 cuando el mandatario ganó después de estar preso un año y medio, recibió el apoyo del embajador norteamericano Thomas A. Shannon, y el reconocimiento inmediato de su victoria por parte del entonces jefe de Estado, Joe Biden.

Todos recuerdan que antes de eso, en 2020, cuando Jair Bolsonaro llevaba ya un año en la presidencia de Brasil, demoró más de un mes en reconocer la victoria del demócrata. Desde luego que se trata de un gesto formal y, por lo tanto, no obligatorio; pero tiene un indiscutible impacto en las relaciones entre los países.

Biden reconoció inmediatamente la victoria de Lula en 2022, pero que hará Trump es difícil de prever.

En 2026 todo luce diferente de aquella época. Hoy dominan las incertidumbres por encima de las certezas y diplomáticos estadounidenses citados por UOL, presumen que Donald Trump puede no reconocer los resultados de las presidenciales brasileñas si el derechista Flavio Bolsonaro pierde por poco (no más de dos puntos).

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Es cierto que anoche, cuando le preguntaron en forma directa si apoya al senador Bolsonaro, Trump prefirió sortear el interrogante con una respuesta amorfa: "Estamos observando estas elecciones muy de cerca y siguiendo todo al minuto". Una fuente de Washington, citada por UOL, sostuvo: "Existe un riesgo real de que el gobierno de Trump no reconozca nada si Flávio pierde por un margen estrecho".

Mirada diplomática

Según los diplomáticos, "el problema radica en que, al no reconocer el resultado electoral, Estados Unidos legitimaría los falsos argumentos de fraude electoral que se han vuelto muy comunes". Otro miembro del Departamento de Estado, que habló bajo condición de anonimato con UOL, agregó: "Si no reconocen un triunfo de Lula, Estados Unidos quedaría aislado, porque Europa, China y otros países sí lo reconocerán".

Lo cierto es que un último hecho, ocurrido ayer por la madrugada, atizó el fuego en la campaña del presidente Lula da Silva. Fue cuando el Departamento de Estado ordenó a su embajada y consulados en Brasil clausurar sus puertas. El argumento esgrimido fue el de presuntos "atentados" que podrían afectar sus edificios. Luego de una rápida acción de la Policía Federal, para controlar un eventual ataque, el organismo brasileño informó que no había pruebas que confirmasen ese tipo de acontecimientos.

Pedido a la Justicia Electoral

Esta sábado temprano, la campaña electoral de Lula le pidió al Tribunal Superior Electoral, que investigue el cierre de la embajada, como una presunta injerencia extranjera en las elecciones. Para sus directores, "este tipo de medidas podría dar pie a desafíos indebidos y a disturbios internos".

A principios de este semana, tres senadores norteamericanos enviaron una carta al Secretario de Estado Marco Rubio. En ella advierten su preocupación por acciones que podría tomar la Casa Blanca capaces de provocar una desestabilización en Brasil. Una semana antes, 30 representantes demócratas y el senador Bernie Sanders (Vermont), le escribieron a Rubio para cuestionar las actitudes e intenciones del gobierno de Trump. El senador se reunió con Lula cuando este viajó a Nueva York, para asistir a la asamblea general de las Naciones Unidas.