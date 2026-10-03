Apuestas y especulaciones en torno al Premio Nobel de Literatura 2026

El ganador del Premio Nobel de Literatura 2026 se conocerá el próximo jueves 8 de octubre a las 8 de la mañana (hora argentina). Más allá del reconocimiento global que implica, el premio consta de 12 millones de coronas suecas, que equivale a poco más de 1,2 millones de dólares. Y, como todos los años, la especulación respecto al ganador encuentra distintas versiones en las apuestas británicas en Ladbrokes. El hermetismo de la Academia Sueca está asegurado, más todavía tras los escándalos en torno al tráfico de información e influencias que derivaron en la suspensión del premio en 2018.

La lista de “posibles ganadores” (ver columna adjunta), más que una predicción es una nube de probables. Además, día tras día, ajusta las posiciones por las apuestas. Esta nómina, en apariencia, incluye al ganador. Así, el top 5, tiene dos favoritas: Can Xue y Ann Carson.

Xue (73 años), nació en Changsha, Hunan, R.P. China, región central donde se educó y vivió Mao antes de unirse al PCCh. Su familia fue víctima de las purgas y conoció la miseria. Escritora de ficción, sastre (costurera) y crítica literaria. Con este seudónimo publica desde 1983. Su novela más reciente El último amante (Hermida Editores, 2026). Carson (76 años), nació en Toronto, Canadá y vive en New York. Es ensayista, traductora y profesora universitaria de literatura. Considerada la poeta viva más importante de habla inglesa, ganó el Premio Princesa de Asturias de las Letras (2020). Su última publicación es Flota (Cielo eléctrico, 2020).

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Siguen a las damas los siguientes novelistas: el japonés Haruki Murakami (77 años) –su último libro es La historia de Kaho (Tusquets, 2026)–, el australiano Gerald Murnane (87 años) –en 2021 publicó Última carta a un lector (Last Letter to a Reader)– y el estadounidense Thomas Pynchon (89 años), quien publicó en 2025 la novela A oscuras (Tusquets). Este último, además, tuvo una versión cinematográfica de su novela Vineland ese mismo año, dirigida por Paul Thomas Anderson con el título Una batalla tras otra. Con roles protagónicos de Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro, la película ganó 6 estatuillas en los Premios Oscar de este año. Si el antecedente de éxito global influye en el jurado, Pynchon es un serio candidato a ser Nobel.

Entre los que siguen en las apuestas con 20/1, tiene chances una respuesta geopolítica de Suecia (y la OTAN) ante el acoso bélico del siniestro gobernante de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Así, se instala la figura de Ludmila Ulitskaja (83 años), escritora, guionista de cine y bioquímica, nacida en Davlekanovo, Bashkortostán, Unión Soviética. Actualmente vive en Berlín, exiliada del régimen desde su invasión a Ucrania en 2022. Ese año publicó en Anagrama su novela Sóniechka y ganó el Premio Formentor. El otro candidato, ganador del mismo premio en 2021, es el argentino César Aira (77 años), cuya última novela –entre más de cien– se acaba de publicar por Seix Barral: Los viajes de Julius Brenchley.

Otro probable, por la coyuntura política en torno al régimen teocrático iraní y por una reciente entrevista por Canal 4 británico, es Salman Rushdie. En julio pasado fue condenado a cadena perpetua quien atentó contra su vida en Estados Unidos. La penúltima hora, su último libro, se publicó este año por Mondadori, Barcelona.

Ahora bien, si los jurados de la Academia Sueca no acuerdan con el listado de inquietudes lúdicas dominante, debemos tener en cuenta al menos dos omisiones en la misma. La primera es el maestro del best seller, el norteamericano Stephen King (79 años), opositor a Donald Trump, a 50 años de su exitosa Carrie y con su final de la trilogía El Talismán, junto a Peter Straub, publicado este año como Otros mundos. La segunda omisión es un joven candidato, periodista, ensayista y novelista italiano, Roberto Saviano (47 años), autor de Gomorra y bajo custodia por amenaza mafiosa desde hace veinte años. Su último libro: Los valientes están solos (Anagrama, 2023). Veremos si este Premio Nobel no deja solos a los lectores.

La ronda de ganadores

O.G.

Cómo paga cada apuesta y el ranking que esto determina (varios comparten posición, destacados los primeros 5 puestos):

10/1: Can Xue, Anne Carson; 14/1: Haruki Murakami; 16/1: Gerald Murnane y Thomas Pynchon; 20/1: Cristina Rivera Garza, Enrique Vila-Matas, Lidia Jorge, Ludmila Ulitskaja, Margaret Atwood, Michel Houellebecq, Karl Ove Knausgaard; 22/1: Alan Mabanckou; 25/1: Alexis Wright, Ali Ahmad Said Esber, Carl Frode Tiller, Cristiano Kracht, Colm Tóibín, César Aira, Déborah Levy, Diamela Eltit, Don De Lillo, Emmanuel Carrére, Ersi Sotiropoulos, Ibrahim al-Koni, Leila Aboulela, Mía Couto, Michael Ondaatje, Mircea Cărtărescu, Norbert Gstrein, Pierre Michon, Salim Barakat, Salman Rushdie, Escuela Mukasonga, Sebastián Barry, Tahar Ben Jelloun; 33/1: Adelia Prado, Andrei Kurkov, Ana Carson, Antonio Muñoz Molina, Botho Strauss, Bushra al-Maqtari, Caryl Phillips, Colson Whitehead, Cristina Peri Rossi, David Grossman, Edwidge Danticat, Garielle Lutz, Hamid Ismailov, Helen Garner, Homero Aridjis, Hélène Cixous, Ida Vitale, Jamaica Kincaid, Leslie Marmon Silko, María Ndiaye, Mieko Kanai, Patrick Chamoiseau, Raquel Cusk, Raúl Zúrita, Robert Macfarlane, Ryszard Krynicki, Samar Yazbek, William T. Vollmann; 40/1: Ananda Devi, Duong Thu Huong, Hwang Sok-yong, Iván Vladislavić, Alegría Harjo, Joyce Carol Oates, Linton Kwesi Johnson, Mahmud Dowlatabadi, Marilynne Robinson, Martha Nussbaum, Nuruddin Farah, Paulina Chiziane, Vladimir Sorokin, Yan Lianke; 50/1: Ali Smith, Amitav Ghosh, Boubacar Boris Diop, Chimamanda Ngozi Adichie, Claudio Magris, David Paz, Ko Un, Luisa Erdrich, Bail Murray, Patricia Grace, Esteban Rey, Xiaolu Guo, Yoko Tawada, Yu Hua, J.K. Rowling.