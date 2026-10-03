A horas de la elección en Brasil: qué dicen los brasileños en la calle

Desde San Pablo — A pocas horas de que Brasil vuelva a las urnas, la elección presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro entra en su tramo decisivo. Este domingo 4 de octubre, los brasileños elegirán presidente en la primera vuelta y, si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, los dos más votados volverán a enfrentarse el 25 de octubre.

En las calles, los votantes consultados por PERFIL explicaron qué motivos pesan en su decisión y qué esperan del próximo gobierno. Programas sociales, economía, educación y la necesidad de un cambio político aparecen entre los principales argumentos de quienes se inclinan por uno u otro candidato.

Las elecciones en Brasil pueden cambiar el rumbo político de América Latina

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El último Datafolha, publicado el jueves 1° de octubre, muestra una elección ajustada: Lula registra 42% de intención de voto y Flávio, 38%. Ambos crecieron dos puntos respecto de la medición anterior y la diferencia se mantiene dentro del margen de error, de dos puntos. Entre los votos válidos, Lula alcanza el 45% y Flávio el 40%.

Los programas sociales y la educación, entre las razones para votar a Lula

Entre los votantes que apoyan a Lula, las políticas sociales y el acceso a la educación aparecen como argumentos centrales. Un hombre de 75 años, exprofesor de institutos federales, destacó las medidas impulsadas durante los anteriores gobiernos del presidente y mencionó el Pé-de-Meia, un programa que otorga incentivos económicos a estudiantes de escuelas secundarias públicas para prevenir el abandono escolar. “Voto a Lula, sobre todo por lo que hizo en sus mandatos anteriores y por lo que creo que va a hacer. Por ejemplo, el Pé-de-Meia, que podría extenderse a más gente”, sostuvo.

Desde su experiencia como docente, también destacó las oportunidades que ofrece la educación pública a los jóvenes de bajos recursos. “Una gran parte de mis alumnos, que venían de familias pobres, logró superar esas dificultades y hoy está bien posicionada en la sociedad. El instituto federal permite que personas con menos recursos tengan un lugar al sol”, afirmó.

Otra mujer centró su apoyo en los programas sociales impulsados durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). Entre ellos mencionó el Bolsa Família, que brinda asistencia económica a familias de bajos ingresos; Luz para Todos, orientado a ampliar el acceso a la electricidad, y Minha Casa Minha Vida, destinado a facilitar el acceso a la vivienda.

“Por el Bolsa Família, por el Luz para Todos, por el Minha Casa Minha Vida, por el Ciência sem Fronteiras es que yo voto a Lula. Él hizo tantos beneficios que ni siquiera se pueden enumerar”, afirmó.

Otra entrevistada destacó en diálogo con PERFIL la trayectoria política del presidente y su compromiso con la reducción de las desigualdades. “Lula es el mayor estadista que tuvo este país. Lucha contra la desigualdad desde hace toda su vida y, por eso, impulsa grandes programas sociales”, sostuvo.

Economía y alternancia, entre los argumentos a favor de Flávio

Entre los entrevistados que apoyan a Flávio Bolsonaro, aparecen como principales argumentos la necesidad de una alternancia política, las críticas a la situación económica y la expectativa de un cambio en la gestión del gobierno.

Roberta Franke, de 45 años, dueña de una empresa de limpieza, consideró que Brasil necesita un cambio de partido en el gobierno y cuestionó la continuidad del PT. “Como brasileña, creo que el cambio de partido en nuestro país es necesario. Nuestra política necesita cambiar porque después de más de 12 años consecutivos del mismo partido en el poder, trajo una realidad muy triste para la población”, afirmó.

Franke también cuestionó el enfoque de los programas sociales y sostuvo que, además de la asistencia económica, deberían incluir educación y capacitación laboral para favorecer la autonomía de quienes los reciben. “Esa población necesita educarse, profesionalizarse y volverse independiente, y no dependiente del Estado. Por eso creo que el cambio es necesario y obligatorio”, sostuvo.

“Un eventual gobierno de Flávio debería contar con personas calificadas para las distintas áreas de la administración pública. Eso permitiría impulsar cambios que mejoren la situación de la población", destacó. En ese sentido, mencionó el cierre de fábricas y la salida de empresas de Brasil como parte de los problemas que, a su entender, deberían ser abordados.

Ismael Foss, de 47 años, centró su argumento en la situación económica, el endeudamiento y los casos de corrupción. “Hoy en la política tenemos muchos problemas: financieros, escándalos de corrupción. El pueblo se ha empobrecido cada vez más y el país está en una situación de deuda muy grande”, afirmó a PERFIL.

Izquierda o derecha: Lula y Flávio Bolsonaro cierran la cuenta regresiva a una elección de impacto global

Foss también señaló que Flávio Bolsonaro representa, según su perspectiva, una alternativa al actual gobierno. “Sería una buena oportunidad para apalancar el país. Lula no consiguió hacer lo necesario para mejorar la gestión del país”, sostuvo.

Además, expresó expectativas sobre el equipo que acompañaría al candidato. “Con Bolsonaro nosotros creemos que el país realmente va a mejorar. Tiene un equipo calificado, personas que tienen estudios, personas que realmente se preocupan por nuestro país, para que podamos realmente impulsarlo”, afirmó.

Dos propuestas para el próximo gobierno

Los programas de gobierno de ambos candidatos también plantean diferencias sobre el rol que debería tener el Estado. Lula propone mantener la inversión pública, ampliar políticas sociales y fortalecer áreas como educación, salud e infraestructura, mientras que Flávio Bolsonaro plantea reducir el tamaño de la administración pública, bajar el gasto y avanzar con reformas económicas y medidas más estrictas en seguridad.

Este domingo 4 de octubre, más de 150 millones de brasileños están convocados a las urnas para elegir presidente en la primera vuelta. Si ninguno supera el 50% de los votos válidos, los dos candidatos más votados volverán a enfrentarse el 25 de octubre.

LB