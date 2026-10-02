RDC: por qué el cierre de embajadas y consulados en Brasil genera inquietud antes de las elecciones

Donald Trump manifestó públicamente su interés por las elecciones en Brasil y aseguró que son una prioridad para su gobierno. La periodista Eleonora Gosman explicó que el mandatario estadounidense mantiene el foco puesto en los comicios brasileños y analizó las posibles repercusiones que podrían tener para la región.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Gosman también abordó el cierre de la embajada y los consulados de Estados Unidos en Brasil, una decisión que generó interrogantes por la falta de precisiones oficiales sobre los motivos de seguridad invocados.

Trump y el interés de Estados Unidos por las elecciones brasileñas

La relevancia de los comicios también está vinculada a sus posibles repercusiones regionales. "Realmente no son, porque pueden determinar varias cosas para el futuro de América del Sur", sostuvo Gosman al referirse a la importancia política de la contienda electoral.

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En ese contexto, la periodista advirtió sobre un hecho que despertó interrogantes: el cierre de la embajada y los consulados estadounidenses en Brasil, una decisión que también adoptó Australia. Ambos países argumentaron motivos de seguridad, aunque no brindaron detalles sobre las causas específicas de la medida ni confirmaron que estuviera relacionada con las elecciones.

"Dicen que fue por un problema de seguridad, pero no detallaron los motivos, ni dijeron tampoco si tenía alguna relación con las elecciones", explicó Gosman.

El cierre de las sedes diplomáticas genera inquietud en Brasil

La decisión de Washington y Canberra provocó preocupación en el gobierno brasileño, especialmente por la falta de precisiones sobre los riesgos que motivaron el cierre. Según explicó Gosman, las autoridades diplomáticas recomendaron evitar las inmediaciones de sus sedes para prevenir posibles incidentes.

"Lo que dice la embajada es que lo que quería es evitar que los consulados y otras instituciones diplomáticas y en las áreas adyacentes haya problemas, con lo cual recomienda que no esté nadie en esa zona", detalló.

La periodista también vinculó el contexto con el anuncio realizado previamente por la Casa Blanca sobre una transferencia de un millón de dólares a grupos de extrema derecha en Brasil, un hecho que sumó tensión al escenario político.

Ante las especulaciones sobre una posible repetición de los ataques del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los tres poderes en Brasilia, Gosman descartó que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva pudiera promover una situación de esas características.

Por el momento, las razones concretas del cierre de las embajadas y los consulados permanecen sin esclarecerse. "La verdad es que no", reconoció la periodista al referirse a la falta de información, a la espera de nuevas precisiones oficiales.