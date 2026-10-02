Christian Buteler en RDEco: “Hemos tenido los peores dos meses en cuanto a riesgo país desde la elección del año pasado”

Empresas de los sectores energético, minero y automotriz anunciaron nuevos proyectos de inversión en Argentina, entre ellos iniciativas vinculadas con Total, Pluspetrol, Glencore, Pan American Energy y Toyota. Sin embargo, Christian Buteler marcó una diferencia entre el anuncio de los proyectos y su ejecución efectiva.

En la Ronda de Economistas (RDEco) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Buteler analizó el alcance de los anuncios de inversión, el funcionamiento del RIGI y el impacto que estos proyectos pueden tener sobre la economía y los mercados financieros.

Inversiones, RIGI y la diferencia entre anuncios y proyectos concretados

"Por la naturaleza de este tipo de inversiones, una cosa son los anuncios y otra cosa es la efectivización de esas inversiones", explicó el economista, quien señaló que los proyectos se concretan en distintas etapas y requieren plazos prolongados.

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El especialista consideró positivo el ingreso de capitales, aunque cuestionó la concentración de los incentivos económicos en determinados sectores. "Argentina decidió poner todos los incentivos económicos en estos sectores, un poco dejando de lado el resto de los sectores y creo que ahí hay un error", sostuvo.

Según Buteler, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya generó numerosos anuncios, pero todavía no se tradujo en un volumen equivalente de inversiones concretadas. "Esas inversiones no son inversiones de un día para el otro, son inversiones que se planifican y se van haciendo en etapas", remarcó.

En ese sentido, el impacto sobre la economía dependerá también de la evolución del contexto internacional y de la situación económica argentina durante los próximos años.

Riesgo país y el efecto de los anuncios sobre el mercado

Aunque las nuevas inversiones podrían representar un ingreso futuro de divisas, Buteler sostuvo que los anuncios por sí solos no modificaron el comportamiento reciente del mercado financiero.

"No veo que haya un impacto inmediato en la economía, no creo que esos anuncios vayan a cambiar la realidad económica en los próximos meses", afirmó.

El economista explicó que el mercado ya conoce desde hace meses las expectativas de ingreso de capitales asociadas al RIGI. "El mercado obviamente quiere recibir esas divisas, está totalmente a favor de que eso suceda, pero sabe que no es algo inmediato", señaló.

En este contexto, Buteler destacó el comportamiento del riesgo país, que registró sus mayores niveles de los últimos meses. "Hemos tenido los peores dos meses en cuanto a riesgo país desde la elección del año pasado", sostuvo.

El especialista agregó que el indicador llegó a ubicarse cerca de los 650 puntos básicos y concluyó que, aunque los mercados reciben positivamente los anuncios de inversión, "no cambia su humor por estos anuncios".