RDEco: por qué los inversores toman posiciones defensivas a más de un año de las elecciones

El debate sobre el riesgo político comenzó a ganar espacio entre los inversores argentinos, en un contexto marcado por las elecciones futuras, las señales del Gobierno y el impacto del escenario internacional. Para Lucila Martínez Pelliza, el comportamiento defensivo de los agentes económicos no responde únicamente a la posibilidad de un cambio político, sino también a factores externos y a la evolución de la economía real.

En la Ronda de Economistas (RDEco) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Martínez Pelliza y Christian Buteler analizaron el comportamiento de los inversores frente al escenario electoral, el impacto de las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos y la evolución del empleo, los salarios y la actividad económica.

Riesgo político, elecciones y el impacto de la Fed

“Siempre cuando uno se acerca a una elección, hay comportamientos para poder cubrirse respecto a cualquier cambio que pueda suceder, una posición más defensiva por parte de los agentes”, explicó Martínez Pelliza.

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La economista también puso el foco en la política monetaria de Estados Unidos y su impacto regional. “La FED subió la tasa de interés y esto nos perjudica a los países de Latinoamérica”, señaló, al tiempo que remarcó que el efecto sobre Argentina fue particularmente fuerte.

“La FED y la subida de la tasa efectivamente causó un impacto negativo en toda la región, pero en Argentina el impacto fue aún peor”, sostuvo.

El mercado mira la economía real

Para Martínez Pelliza, el foco del mercado también está puesto en la capacidad del Gobierno para sostener el empleo, los salarios y la actividad económica. En ese sentido, planteó que la incertidumbre política puede estar vinculada a la evolución de esos indicadores.

“Más que riesgo de que venga otra creación política, es riesgo a perder las elecciones”, afirmó. Y agregó: “Ordenar y estabilizar la macroeconomía no es solamente el tipo de cambio de la inflación, sino también efectivamente el empleo y el salario”.

Según su análisis, la falta de señales para los sectores afectados por la apertura comercial puede incidir en la percepción de los inversores: “Hay algo de lo que está pasando en el lado de la economía real, que es lo que capaz el mercado lo puede llevar a pensar que va a haber un cambio de gobierno”.

Por su parte, Christian Buteler cuestionó que el Gobierno incorpore el riesgo político al debate económico con tanta anticipación. “Falta más de un año todavía para la elección. La verdad que ya estemos hablando del riesgo político faltando tanto tiempo, yo lo veo como un error”, sostuvo.

El economista advirtió además sobre el efecto que pueden generar las declaraciones de fuerte confrontación política sobre los inversores. “En algún momento el gobierno va a tener que decidir si le habla al mercado o si le habla a sus votantes”, afirmó.

En esa línea, explicó: “Para el que tiene un bono en la mano, no”, en referencia al impacto que puede tener una retórica electoral confrontativa entre quienes poseen activos argentinos.

Finalmente, Buteler recordó el antecedente de 2025 y sostuvo: “Creo que fue un error. Ese error llevó al riesgo del país a 1.500 puntos, generó más volatilidad en el tipo de cambio de la que deberíamos haber tenido”. Y concluyó: “Otra vez caer en el mismo error, no me parece buena idea”.