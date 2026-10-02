Argentina Week: el embajador argentino en Francia afirmó que se anunciaron inversiones por US$ 27.000 millones

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, destacó anuncios de inversión por US$ 27.000 millones durante la Argentina Week que se desarrolló en la ciudad de París y afirmó que las jornadas pusieron al país “en el centro” ante empresarios europeos.

Sielecki realizó un balance de las actividades a través de una publicación en X, en la que atribuyó los resultados a “la seriedad macroeconómica y el magnetismo mundial del presidente Javier Milei”. Además, destacó la presencia de “13 gobernadores, una delegación inédita en la historia. Un presidente con su Gobierno. Y una idea irresistible: la Argentina está decidida a crecer".

El diplomático sostuvo que la sesión central se desarrolló en la sede de la OCDE ante unos 500 CEOs europeos, con Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, al frente de la delegación económica.

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Entre los anuncios empresarios, Sielecki destacó que TOTAL presentó proyectos de inversión por US$ 10.000 millones en Neuquén y Tierra del Fuego, mientras que Pluspetrol y GyP anunciaron US$ 12.400 millones destinados a continuar el desarrollo de Vaca Muerta.

Además, Eramet comunicó su intención de ampliar el proyecto de litio Centenario-Ratones, en Salta, con una inversión de US$350 millones, mientras que PAE y la francesa SNF anunciaron US$ 1.200 millones para Cerro Dragón, en Chubut.

Glencore, por su parte, anunció US$ 4.000 millones para Agua Rica, en Catamarca, de acuerdo con la publicación del embajador.

Sielecki también indicó que LVMH anunció un acuerdo para comprar Vicuña de Catamarca y una expansión de sus bodegas en Mendoza, mientras que Hitachi Group eligió a la Argentina para instalar su hub regional, con 2.000 puestos de trabajo. Huttopia, en tanto, anunció su desembarco en Mar Azul y otros destinos. La agenda incluyó además paneles y reuniones con ejecutivos de compañías como Total, ENI, Danone, OCP, Santander, Eramet y Río Tinto.

Reunión con Macron

Por la noche, Milei y el presidente francés, Emmanuel Macron, mantuvieron un encuentro en el Palacio del Elíseo junto a gobernadores y empresarios de ambos países. Según Sielecki, fueron dos horas de “charla abierta y relacionamiento”.

El embajador también destacó actividades en la Cámara de Comercio Internacional (ICC), la Agencia Internacional de Energía y la sede diplomática argentina, donde se realizó un encuentro tecnológico con 103 empresas del sector.

“Cuando se escriba la página de este período transformador, en el que la Argentina volvió a ser atractiva, respetada y confiable, esta semana tendrá un recuadrito”, afirmó Sielecki al cerrar su publicación.

LM