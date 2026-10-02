Pampa Energía apuesta por la inteligencia artificial y propone usar el gas de Vaca Muerta para desarrollar centros de datos

Pampa Energía destacó el potencial del gas de Vaca Muerta para abastecer la creciente demanda energética de la inteligencia artificial y avanzar en el desarrollo de centros de datos en la Argentina. Durante la Argentina Week en París, el presidente de la compañía, Marcelo Mindlin, planteó que esta actividad representa una nueva oportunidad para agregar valor al recurso y señaló que la empresa ya dispone de 800 MW de generación eléctrica para un proyecto de estas características.

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“En Pampa ya contamos con 800 MW de generación eléctrica disponibles para un centro de datos en Vaca Muerta”, afirmó Mindlin. El empresario vinculó esta posibilidad con otras iniciativas destinadas a agregar valor al gas y sostuvo: “Así como estamos agregando valor al gas a través del procesamiento de líquidos de tgs y de nuestra planta de urea, tenemos la oportunidad de dar un paso más”.

Ese nuevo paso, según explicó el presidente de Pampa Energía, consiste en “utilizar esa energía para abastecer la creciente demanda de la inteligencia artificial y desarrollar una nueva industria en la Argentina”. La compañía considera que uno de los principales desafíos para la expansión de la inteligencia artificial pasa precisamente por la cantidad de energía que requiere su infraestructura.

A nivel global, Pampa señaló que la demanda eléctrica de los centros de datos podría pasar de 176 GW en 2023 a 325 GW en 2030, lo que implicaría casi duplicarse en siete años. A su vez, la electricidad representa entre el 40% y el 60% de los costos operativos de estas instalaciones, por lo que la disponibilidad de energía abundante, competitiva y confiable aparece como un factor central para su desarrollo.

Vaca Muerta, entre el gas y el desarrollo de centros de datos

En ese escenario, Pampa Energía consideró que Vaca Muerta presenta condiciones favorables para instalar centros de datos por su abundancia de gas, la posibilidad de generar electricidad a precios competitivos y la disponibilidad de recursos e infraestructura. La oportunidad planteada por la compañía consiste en transformar el gas producido en la formación en la energía que requiere la inteligencia artificial y, de esa manera, agregar valor al recurso en origen.

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La empresa destacó además su posición dentro del sector energético para avanzar en esa dirección. Según el comunicado, Pampa es uno de los principales productores de gas de Vaca Muerta y el mayor generador privado de energía del país, dos actividades que podrían confluir ante la expansión de la demanda eléctrica asociada a los centros de datos.

A esas condiciones se suma que Pampa Energía aseguró ser una de las pocas compañías que ya dispone tanto de energía como de tierra para desarrollar un centro de datos a gran escala en la Argentina. De esta manera, la compañía busca sumar la inteligencia artificial a las alternativas para agregar valor al gas, junto con el procesamiento de líquidos y la planta de urea mencionados por Mindlin.

De acuerdo con la misiva de la empresa, el desarrollo de esta nueva actividad podría atraer inversiones, generar empleo calificado y abrir oportunidades para proveedores y profesionales argentinos. Pampa también señaló que el avance de los centros de datos asociados a la disponibilidad energética de Vaca Muerta podría convertirse en una fuente de nuevas divisas para el país.

El Gobierno anunció una inversión de US$12.400 millones de Pluspetrol y GyP

El Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó un proyecto presentado por las compañías Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), que contempla una inversión de US$12.400 millones para el bloque Bajo del Choique – La Invernada. El visto bueno se firmó el 30 de septiembre y se anunció en la mañana de este viernes 2 de octubre en París, en el marco de la visita del presidente Javier Milei junto a una comitiva integrada, entre otros, por 13 gobernadores, para participar de la Argentina Week.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó a través de su cuenta de X la aprobación del ingreso al RIGI del proyecto Bajo del Choique - La Invernada, impulsado por Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén. Se trata de un desarrollo no convencional en Vaca Muerta que contempla la perforación de 620 pozos y la construcción de plantas de tratamiento junto con sus respectivos ductos.

Según detalló el funcionario, durante la vida útil del proyecto se prevé alcanzar una producción de 613 millones de barriles de petróleo y 50.366 millones de metros cúbicos de gas. Del total producido, más del 92% tendrá como destino los mercados externos.

GZ