El Riesgo País escala a 650 puntos básicos y alcanza un nuevo máximo en el año

Los mercados argentinos vuelven a operar bajo presión en el inicio de octubre, con el riesgo país en 650 puntos básicos, tras avanzar 2,2% y marcar un nuevo récord intradiario en lo que va de 2026. El S&P Merval pierde 0,3% en pesos, mientras los bonos soberanos y varios ADRs operan en baja, en una jornada atravesada por un escenario externo más exigente y por la incertidumbre política local.

En paralelo, el dólar mayorista se mantiene en torno a los $1.523, las reservas del Banco Central volvieron a superar los US$ 48.000 millones y la recaudación tributaria creció 3,7% real en septiembre, aunque acumula una caída en los primeros nueve meses del año.

Incrertidumbre en Wall Street

El S&P Merval pierde 0,3% en pesos hasta los 2.749.983,130 puntos, al tiempo que su contraparte en dólares lo hace un 0,4% a los 1.693,19 puntos.

Por otro lado, los ADRs se mantienen dispares con subas de hasta el 2% de la mano de IRSA, y caídas por hasta un 1,9% de la mano de Banco Macro. En ese sentido, los papeles energéticos anotan mayoría de bajas pasado el mediodía.

En Wall Street, los bonos argentinos anotan mayoría de bajas en una rueda donde los Bonares abrieron en terreno negativo para los plazos más cortos. En esa línea, el riesgo país avanza 2,2% hasta los 650 puntos básicos y marca un nuevo récord intradiario en lo que va de 2026.

¿Qué variables explican este salto en el riesgo país?

En julio, el riesgo país argentino llegó a estar apenas unos 150 puntos básicos por encima del promedio de América Latina. Hoy esa diferencia supera los 400 puntos. Es decir, en apenas dos meses la prima adicional que el mercado exige específicamente por Argentina aumentó más de 250 puntos básicos.

Respecto al por que de la suba del riesgo país, hay varios factores que explican lo acontecido. En primer lugar, el contexto económico de Estados Unidos. Y es que la economía norteamericana continúa mostrando bastante resiliencia, con el conflicto en Medio Oriente llevando nuevamente al petróleo por encima de los US$ 100 y en consecuencia mayores preocupaciones respecto a la inflación.

Ante estos acontecimientos, la Reserva Federal subió la tasa de referencia en 25 puntos básicos, algo que no ocurría desde el 2023. Esto generó una fuerte venta de Treasuries en el mercado estadounidense, lo que generó una caída en el precio del bono y en consecuencia una suba en su rendimiento.

Esto impacta directamente en la prima de riesgo argentina. Y es que si un activo considerado de referencia y de menor riesgo, como un Treasury estadounidense, ofrece una rentabilidad mayor, los inversores tienen menos incentivos para asumir riesgo adicional en mercados emergentes. En consecuencia, para conservar posiciones en deuda argentina, el mercado exige una prima más alta.

El segundo factor que explica esta suba es meramente local. Y es que a pesar de que faltan más de un año para las elecciones presidenciales, lo cierto es que la incertidumbre política, genera ruido en el ámbito económico.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este jueves 1 de octubre el dólar oficial minorista cotiza a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación.

En la primera rueda de octubre, el dólar mayorista opera en $1.523. De esta manera, el oficial viene de acumular durante el mes un avance de apenas 0,6%, mientras que las estimaciones privadas anticipan una inflación superior al 1,7% registrado en agosto.

Por su parte, el dólar blue opera el jueves a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. En septiembre acumuló un incremento de apenas $5, equivalente al 0,3%, y la brecha con el mayorista terminó en torno al 2,8%. En los mercados financieros, el dólar MEP cotiza alrededor de $1.548,89, mientras que el contado con liquidación (CCL) abre cerca de $1.623,45.

La recaudación de impuestos alcanzó los $21.358.918 millones y aumentó 3,7% real en septiembre

La recaudación tributaria alcanzó los $21.358.918 millones, con una variación interanual de 38,3%, de acuerdo con lo informado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El monto representa un incremento del 3,7% real con respecto al mismo mes del año pasado. Sin embargo, entre enero y septiembre, habría experimentado una caída de 3,0% en comparación con los primeros nueve meses de 2025.

Según Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la recaudación tributaria nacional de septiembre habría subido un 3,7% real sobre la del mismo mes de 2025.

En los primeros nueve meses, habría caído un 3,0% real interanual. Al excluir los derechos de exportación e importación, la baja habría sido del 1,5%.

En términos reales, los tributos que más habrían caído en septiembre son Bienes Personales (-27,5%), seguidos por los derechos de importación (-23,4%). Por otro lado, los que más crecieron fueron Derechos de exportación (49,5%) y Ganancias (22,5%).

Las reservas del Banco Central volvieron a superar los US$ 48.000 millones

La autoridad monetaria sostuvo su racha compradora en el mercado oficial de cambios con una adquisición superior a los US$ 90 millones durante la rueda del jueves. "Esta intervención impulsó un marcado incremento en el stock de reservas internacionales brutas, las cuales treparon US$ 2.199 millones en una sola jornada hasta alcanzar un nivel total de US$ 48.289 millones", mencionó Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital.

"El movimiento permitió recuperar la caída contable experimentada durante el cierre del mes anterior, cuando los activos del organismo habían retrocedido US$ 1.392 millones por factores estacionales a pesar de haber registrado la mayor absorción diaria de divisas de los últimos dos meses", agrega.

Además, desde el Grupo IEB Inversiones, destacan que "Septiembre cerró como el mes con mayor volumen operado en el MULC (US$ 663 MM promedio diario). Los datos de CIARA confirman que la oferta estuvo empujada por el agro, que liquidó US$ 3.228 MM –la mayor cifra del año–. Sin embargo, el BCRA se llevó solo US$ 473 MM (de los cuales US$ 160 MM corresponden al último día del mes)".

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,97% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 1,41%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,79% al alza.

En Europa, el Euro Stoxx sube 1,2%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 1,27% y el CAC francés acompaña con 0,89%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,58%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 2,6%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,31%. Mientras, el Kospi surcoreano subió 20,46% y el Nikkei 225 japonés cayó 0,87%.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 2% hasta US$ 100,18 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 3%, hasta los US$ 89,74 el barril.

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