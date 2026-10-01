El Riesgo País escala a 636 puntos básicos y alcanza un nuevo máximo en la plaza financiera

El Riesgo País reanudó su tendencia alcista en la jornada financiera de este jueves 1 de octubre de 2026 y cerró las operaciones en 636 puntos básicos, marcando un salto de 29 unidades respecto de las ruedas anteriores. El índice confeccionado por la entidad bancaria estadounidense JP Morgan acumuló un nuevo incremento impulsado por la constante presión vendedora sobre los títulos públicos de deuda soberana en dólares negociados tanto en Wall Street como en el mercado local. Este comportamiento devolvió al spread crediticio a la zona de máximos de los últimos seis meses, consolidándolo por encima del umbral de las 600 unidades en un escenario caracterizado por la cautela de los operadores bursátiles frente a la evolución de las reservas internacionales y el panorama fiscal.

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El Riesgo País concluyó la rueda comercial de este jueves 1 de octubre de 2026 en 636 puntos básicos. Durante el desarrollo de las negociaciones en los mercados internacionales, el indicador administrado por JP Morgan abrió la sesión con una marcada tendencia a la suba en relación con los valores previos y avanzó de manera progresiva a medida que la renta fija en moneda extranjera anotó caídas en sus precios, fijando su cotización de cierre definitivo en la cota informada.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria reciente del indicador elaborado por el banco JP Morgan evidenció una acentuada volatilidad técnica. Tras ubicarse en 555 puntos básicos el martes 22 de septiembre y en 566 puntos el miércoles 23 de septiembre, el diferencial crediticio quebró la franja de contención previa.

En las sesiones siguientes, la prima de riesgo profundizó su recorrido ascendente en las pantallas de renta fija. El índice cotizó en 578 puntos básicos el jueves 24 de septiembre y superó el umbral de las 600 unidades al situarse en 609 puntos el viernes 25 de septiembre.

En las ruedas más recientes del cierre de mes y el inicio del nuevo período, el diferencial técnico rozó picos no observados desde el semestre anterior. El indicador administrado por JP Morgan avanzó a 628 puntos básicos el lunes 28 de septiembre y retrocedió temporalmente a 607 puntos el martes 29 de septiembre.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia internacional que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe convalidar una economía emergente al emitir títulos públicos de deuda en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Estos últimos instrumentos emitidos por la administración norteamericana son tomados universalmente en las plazas bursátiles globales como el activo financiero libre de riesgo crediticio, funcionando como la tasa de base segura sobre la cual se calcula la sobretasa requerida a otras naciones.

Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado, ponderado y difundido a nivel mundial por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). El valor de la prima de riesgo se expresa formalmente a través de unidades de medida conocidas como puntos básicos, donde una brecha relativa equivalente a 100 puntos representa de forma matemática exacta una sobretasa de interés del 1% anual que el Estado emisor debe garantizar frente a las carteras de inversión por encima del rendimiento del bono de referencia estadounidense.

El índice global administrado por JP Morgan sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Si la confianza y la expectativa de los inversores hacia una determinada plaza se deteriora, los precios de los bonos soberanos caen ante la aparición de órdenes de venta y sus rendimientos implícitos suben por efecto matemático inverso, elevando de forma automática el spread crediticio.