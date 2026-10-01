La distribución del ingreso mejoró en el segundo trimestre de 2026, según el INDEC

En el segundo trimestre de 2026, el coeficiente de Gini, que mide el nivel de desigualdad de la sociedad en base al ingreso per cápita de una persona, mostró una mejora respecto al trimestre anterior y se ubicó en el 0,428, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En el mismo trimestre de 2025 el valor fue de 0,424 mientras que en el primer trimestre del 2026 fue del 0,442. Así el indicador mostró un mejoramiento en la comparación trimestral pero un empeoramiento en la comparación interanual.

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En el período abril - junio, la brecha entre el decil más alto y el más bajo fue de 13 veces. De esta manera, la brecha cayó en 2 veces en relación con el primer trimestre de 2026.

Situación de los ingresos

La suma total de ingresos para el total de la población de referencia fue de $21.909.502 millones, lo que significó un incremento nominal de 35,6% en relación con igual trimestre de 2025. El ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 30,1 millones de personas, alcanzó $728.008, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $500.000.

La brecha entre los sectores altos y bajos

El ingreso promedio individual cristaliza el contraste entre ambos segmentos sociales. Mientras que el estrato bajo (deciles 1 a 4) tuvo un ingreso promedio de $382.621​, el estrato medio (deciles 5 a 8) alcanzó $1.033.047, y el estrato alto (deciles 9 y 10) llegó a $2.641.394.

Entre la población ocupada, el ingreso promedio fue de $1.129.527, pero la mediana fue menor ($900.000​), equivalente al límite superior del decil 5. En otras palabras, la mitad de los ocupados percibe una remuneración menor a ese monto.

El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenada según ingreso de la ocupación principal, fue de $415.012. El ingreso promedio del estrato medio (deciles 5 a 8) fue de $1.095.227, mientras que el de los deciles 9 y 10 fue de $2.629.678.

Continúa la brecha de género

El informe del INDEC muestra que la brecha de género continúa siendo significativa. El ingreso promedio de los varones fue de $1.266.369, frente a $927.252 en el caso de las mujeres, lo que implica una diferencia del 26,78%.

FN