Se conoció el número de empleos estatales que se perdieron desde que Milei asumió la presidencia

Javier Milei llegó a la presidencia e implementó, desde el comienzo de su mandato, su política de la “motosierra”, aplicando una combinación de recorte y ajuste en el Estado argentino que le hizo perder a la administración pública más de 72.000 empleos.

Según la información dada a conocer por el último informe del INDEC, en diciembre de 2023 había 341.465 empleos públicos, número que bajó hasta 269.025 en agosto de este año. Lo que significa la perdida de 72.440 puestos de trabajo.

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Estos datos fueron obtenidos del informe sobre la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a través de su cuenta oficial de X.

En agosto se dieron de baja 1.446 empleos públicos, lo que representó una contracción de 0,5% contra el mes de julio.

Perdida de trabajo por sectores

- Administración descentralizada: pasó de tener 110.819 empleados a tener 109.988 empleados. Es decir, se redujo un 0,7%.

Administración centralizada: pasó de tener 37.602 empleados a tener 37.543 empleados. Esto significa un 0,2% mensual menos.

- Administración desconcentrada: este sector no tuvo modificaciones, cerrando el mes de agosto con 21.123 empleados.

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- Compañías y sociedades del Estado, se dieron de baja 158 puestos de trabajo en relación con julio.

- Otros entes: pasaron de tener 13.616 empleados a tener 13.226 empleados. Esto significa una reducción de 2,9%, lo que lo convierte en el sector más golpeado por la "motosierra".

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, subió a sus redes sociales un gráfico donde muestra la diferencia de puestos de trabajos desde finales de 2023 hasta agosto de este año. “Seguimos bajando el gasto para poder seguir bajando impuestos. VLLC!”, escribió el funcionario en su cuenta oficial de X.

HM/DCQ