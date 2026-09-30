Modelo “rapiña”, un camino hacia el precipicio

En los últimos 50 años hubo cuatro períodos que cortaron el proceso de industrialización argentino conocido como el modelo de sustitución de importaciones:

El primero fue con la dictadura militar del año 1976 que, a sangre y fuego, abrió la importación a mansalva.

El segundo período de liberalismo, de extranjerización masiva de la industria, apertura de importaciones y venta de las empresas del estado, lo llevó adelante el peronismo con Menem a la cabeza y un ex industrial, Guido Di Tella, como estandarte de la reconversión de esta burguesía nacional en rentistas.

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El tercero fue en el 2015 con Macri con su mega crédito del FMI, dólar barato y fuga del capital.

El cuarto, el actual, es un período cualitativamente peor que todos los anteriores. Milei lidera algo similar a un ejército de ocupación cuya misión es la rapiña y el cambio radical de la estructura productiva.

Decimos esto porque el modelo tiene su centro en el carry trade o bicicleta financiera y para tener los dólares en abundancia y baratos que necesita el poder financiero recurre al endeudamiento permanente.

A la fecha ya se endeudó al país desde diciembre del 2023 en 110 mil millones de dólares. También se venden empresas del estado que no necesitan ser vendidas y además a precio de remate: centrales eléctricas, empresas como Metrogas o AYSA que generan importantes ganancias y recursos naturales que con las brutales concesiones del Rigi cierran un círculo de entrega como nunca.

Para cumplir con su plan tiene la ventaja de registrar, en estos años, excedentes en la balanza comercial por las exportaciones de petróleo, del agro y minería. Son dólares que no van a parar a nuevas inversiones, sino que pagan la bicicleta, o al FMI, o lo fugan las empresas,o acopia la clase media privilegiada o se va en turismo.

Este modelo de rapiña y carry trade requiere, además, una inflación relativamente baja, y para conseguirlo recurre a la apertura indiscriminada de importaciones y al bajo consumo interno, llevando la economía a una recesión de la cual no sale.

De esta forma se está cambiando profundamente la estructura de la economía argentina. Es que este modelo no necesita industria, tampoco ciencia. En los mil días de este gobierno, han cerrado ya casi 30 mil unidades productivas y despedido a 300 mil trabajadores. También6.500 científicos quedaron sin trabajo.

Minería, petróleo, agroexportación y carry trade: con este esquema sobra más de la mitad de la población argentina obligados al rebusque permanente para sobrevivir, y donde más de 15 millones ya son pobres y más de 3 millones indigentes. Cifras que, con el tiempo, van creciendo.

Quién apoya este modelo extractivista y rentista

Detrás de un modelo financiero, de producción y exportación minera-petróleo- agropecuario, anti industria, anti ciencia y anti consumo interno, hay que ver los sectores que lo apoyan.

Quienes integran ese ejército y van tomando posesión de las riquezas naturales, represas, empresas del estado etc. son principalmente los grupos financieros de EEUU. Los más importantes son el banco J.P. Morgan que tiene al ministro de economía y al presidente del Banco Central como ¿ex? empleados y Fondos financieros como BlakRock cuyo poder de fuego económico es superior al de toda la Argentina. Tanto tienen que Trump amenazó en su reciente discurso en la UN con defender militarmente sus posesiones en América Latina.

A ese ejército ultra minoritario cuyo objetivo es la rapiña, se le suman los industriales del círculo rojoque,si cierran su fábrica, abren otro negocio. Un ejemplo es Fate que no fabrica más los neumáticos, pero se convierte en importador de ese producto. O Paolo Rocca que tiene la siderurgia en terapia, pero consiguió compartir las mieles de Vaca Muerta. También están beneficiados los amigos del gobierno como los hermanos Neuss o Manzano.

La línea política de los industriales afectados no es el enfrentamiento a este modelo sino la adaptación. Aplauden la quita de derechos con la reforma laboral y el rechazo oficial a todo intento de aumento salarial. Por eso no son opositores sino más bien asesores -algo críticos- del rumbo económico. Eso sí, preocupados por si este modelo se sostiene en el tiempo, por eso el riego país empezó a subir en cerca del 50 % en el último mes.

El “modelo rapiña” necesita que el sistema judicialaporte toda su energía a blindar la entrega.Por ejemplo,Bausili -presidente del banco central-estaba procesado por malversación de fondos públicos pero dos días antes de asumirle cerraron la causa. En el caso Libra, el juez no permite que los damnificados sean querellantes.Macri, oficialista, denunciado en decenas de casos, nunca fue citado siquiera a indagatoria. Y un largo etc.

El” modelo” requiere también deestos dirigentes de la CGT. Ven cotidianamente el cierre de empresas, el despido de sus afiliados, el endeudamiento masivo de los trabajadores para llegar a fin de mes, pero no se conmueven y decidieron darle el apoyo crítico al gobierno. Es que dirigentes y gobierno convivensiempre que les paguen la obra social, no les investiguen sus finanzas particulares, ni pretendan una ley similar a la que intento Mucci en 1984 con el gobierno de Alfonsín de democratización de los sindicatos.

Por su parte vemos a los gobernadores que, ante el incumplimiento de la coparticipación federal, recurren a la venta de sus votos en las cámaras por unos cuantos pesos y además entregan los recursos naturales de sus provincias. Federalismo en liquidación.

Además, el principal partido de la oposición contribuye con varios gobernadores a ese federalismo oficialista. La otra mitad del partido “opositor” son críticos mesurados.

Entonces si los empresarios nacionales, los dirigentes de la CGT, la justicia, PJ y gobernadores no enfrentan este plan elitista que deja afuera a la mitad de los argentinos, estamos en graves problemas.

En el Cohete a la Luna publicaron que La Universidad de Saint Gallen de Suiza, elaboró en base a diferentes datos objetivos un índice de Calidad de las Élites de 151 países; Según este ranking, Argentina mereció el puesto 104. Singapur es el No 1, Chile el 37, Ruanda el 83. No nos extraña.

Es que Argentina es de los 5 países que más dólares tiene en guaridas fiscales.Es también el tercer país de personas beneficiadas por sociedades offshore. Y de esto puede dar cátedra el ministro de economía.

En el cumplimiento del famoso superávit fiscal cabe recordar que entre 1983 y 2025 somos el primer país en el ranking de América en sancionar amnistías fiscales: Argentina 59, Brasil 17, México 11, Chile 7.Y, para rematarla, según la organización Fundar, se evade el 8 % del PBI entre IVA y Ganancias.

Entonces hay plata y se sabe dónde está. Pero el superávit fiscal se pretende lograr metiendo tijera a los salarios, la ciencia, a la salud, a la educación, a los discapacitados etc.

Por eso el panorama es desolador.

Algo tiene que cambiar

Se sabe que aumentó la tasa de suicidios, principalmente en los jóvenes y en las fuerzas militares. Que bajósensiblemente la tasa de natalidad. Que aumentó el endeudamiento familiar para llegar a fin de mes a tasas usurarias. Que la droga cada vez pesa más en los jóvenes de los barrios populares. Son todos datos de nuestra realidad. Son respuestas lamentables debido a la creciente marginación de millones que son arrastradosa una vida indigna.

También indican un hartazgo extremo. Lo peor para los argentinos, es que una gran mayoría no confía en nadie, por eso en la última votación 12 millones de argentinos no fueron a votar. Es la gran crisis de representatividad.

Tiempo atrás se cantaba…” la vida por Perón”, o …”si la tocan a Cristina que quilombo de va a armar”, o…” luche y vuelve”. Ahora predomina el “que se vayan todos”.

Pero cuidado, porque si se repite otro período presidencial similar al actualse terminaría de consolidarel cambio de la estructura económica y sería irreversiblela Argentina para muy pocos. Las industrias no se apagan y después se encienden de un día para el otro.

Y aunque más temprano o más tarde se cumpla la ley del limón exprimido, esa que el poder económico exprime y luego tira a la basura al gobernante de turno, este hartazgo de las grandes mayorías deja la sensación de que se están por producir fenómenos políticos nuevos y polarizados. Algo de eso está pasando en EEUU y en Alemania, aunque aquí se repita con nuestras formas tan particulares. ¿Será por eso que crece la izquierda?

Tenemos generosos recursos naturales, historia industrial e historia científica como para que se imponga un modelo de producción y crecimiento planificado que incluya a los 50 millones de argentinos que somos. Faltan quienes lo sostengan contra viento y marea.