RDC: los estudiantes franceses siguen con los bloqueos y las protestas llegan a las universidades

Los estudiantes franceses mantienen las movilizaciones contra las políticas educativas del gobierno, pese a las reuniones entre representantes estudiantiles y el ministro de Educación. Según explicó Juan Luis Francia, "los estudiantes continúan con los bloqueos de liceos, se han sumado universidades". Aunque el Gobierno informó una reducción de las protestas, de 1.000 liceos con acciones el jueves a 735, las manifestaciones siguen extendiéndose.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Francia detalló los principales reclamos de los estudiantes, vinculados con las condiciones edilicias, la falta de docentes y las dificultades de acceso a las universidades, además de abordar la respuesta del Gobierno y el despliegue policial durante las protestas.

Los reclamos por las condiciones educativas y el acceso a las universidades

Entre los principales reclamos figuran las deficiencias edilicias, la falta de docentes y las dificultades para acceder a las universidades. "Hay muchos edificios que están cerrados porque tienen riesgo de derrumbe", advirtió el periodista, quien también señaló el impacto del absentismo docente, especialmente en los barrios populares.

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Francia destacó que, desde la llegada de Macron al poder en 2017, se suprimieron 10.000 puestos en la enseñanza. Sin embargo, "las salas de clases, por ejemplo, tienen un promedio de 30 alumnos por clase, cuando llegó Macron en 2017 había un promedio de 27 alumnos", una situación que, según indicó, repercute en la calidad educativa.

Otro foco de conflicto es el sistema de acceso a las universidades, conocido como Parcoursup, que estableció criterios basados en el mérito y que, de acuerdo con los estudiantes, dificulta el ingreso a la educación superior.

Recortes presupuestarios y cuestionamientos a la represión policial

El nuevo presupuesto presentado por el primer ministro Sébastien Lecornu contempla aranceles para determinadas formaciones técnicas y cursos preparatorios para las grandes escuelas francesas. También prevé congelar las ayudas al alquiler (APL), fundamentales para muchos estudiantes con recursos limitados.

"Todo esto preocupa a los estudiantes que están en terminal, que sería el último año de la secundaria, y que ven un panorama cada vez más complicado", sostuvo Francia.

Frente a las protestas, la respuesta gubernamental incluyó un importante despliegue policial. El periodista denunció que se registraron estudiantes con lesiones graves, entre ellas pérdidas oculares y dentales, por el uso de armas de impacto, como las balas de goma.

Además, cuestionó las directivas atribuidas al ministro del Interior, quien habría instado a los prefectos a no considerar la proporcionalidad del uso de la fuerza como un límite para restablecer el orden.

Por último, Francia señaló que el Gobierno responsabilizó a La Francia Insumisa y a sectores de izquierda por la conflictividad. "Es una terminología militar que en este caso están usando para la política doméstica para demonizar, por un lado, a un partido político y, por el otro, no escuchar cuál es la problemática que se está planteando por parte de los estudiantes", concluyó.