Izquierda o derecha: Lula y Flávio Bolsonaro cierran la cuenta regresiva a una elección de impacto global

Llegó la hora: Brasil atraviesa las últimas horas de campaña antes de las cruciales elecciones presidenciales de este domingo 4 de octubre, un comicio entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como actores protagónicos de un duelo que representa la pulseada izquierda y derecha. Ese resultado, por el impresionante lugar económico y político de Brasil, tiene implicancias globales. Para Donald Trump y para Javier Milei en el plano local, un triunfo de Bolsonaro representaría una segura euforia continental, mientras que si Lula consigue su cuarta reelección, para la izquierda que ha perdido en Chile y Colombia, representaría una reacción también de seguro festejo.

Lula cierra este sábado con una multitudinaria caravana en las calles de San Pablo, y la última encuesta de Datafolha, la consultora más importante de Brasil, le dio a Lula 5 puntos de ventaja (45% a 40%), pero agregó que hay un 17% de electores que podría cambiar su voto a último momento, lo que agrega incertidumbre a un comicio que casi todos los especialistas señalan que es difícil que pueda definirse sin balotaje.

Los números de Datafolha

El último relevamiento de Datafolha, difundido el viernes 2 de octubre, mostró al actual presidente al frente en la primera vuelta, aunque con una diferencia menor que la registrada en otras etapas de la campaña. En el escenario de una eventual segunda vuelta, los números también reflejan una competencia estrecha, con una distancia que se encuentra dentro del margen de error de la encuesta.

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Paridad y posible balotaje

El estudio de Datafolha, realizado entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, ubicó a Lula con el 45% de los votos válidos, frente al 40% de Flávio Bolsonaro. Detrás de los dos principales postulantes aparecen el escritor Augusto Cury, con el 4%; el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, con el 3%; y Renan Santos, también con el 3%. Romeu Zema y Samara registraron el 1% cada uno.

Cuando se consideran todos los votos declarados, incluidos los blancos, nulos y los indecisos, el presidente obtiene el 42% de las preferencias, mientras que el senador del Partido Liberal (PL) alcanza el 38%. El sondeo también registra un 5% de votos en blanco o nulos y un 2% de personas que todavía no saben a quién elegir. La diferencia entre los dos principales candidatos se reduce al proyectar una segunda vuelta. En ese escenario, Lula reúne el 48% de las intenciones de voto y Flávio Bolsonaro llega al 45%. La distancia de tres puntos porcentuales se encuentra dentro del margen de error de dos puntos, por lo que el resultado configura un empate técnico.

El relevamiento se realizó mediante 2.506 entrevistas presenciales en 152 municipios de todas las regiones de Brasil, con personas de 16 años o más. El estudio tiene un nivel de confianza del 95% y está registrado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) con el número BR-08039/2026. Otro dato relevante para la recta final es que el 17% de los votantes que ya tienen una opción todavía podría modificarla antes de acudir a las urnas. La proporción de electores que no tiene una preferencia definida en la encuesta espontánea, en la que no se presentan nombres de candidatos, llega al 13%.

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Lula y Flávio Bolsonaro intensifican sus recorridas

El cierre de campaña tuvo a San Pablo como uno de sus principales escenarios. Lula, que busca la reelección, recorrió Minas Gerais y Río de Janeiro durante los últimos días, en una estrategia orientada a reforzar su presencia en regiones con un peso importante dentro del padrón electoral. Durante una caravana en Río de Janeiro, el mandatario protagonizó una escena que tuvo repercusión en Argentina: exhibió una camiseta negra con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", inspirada en la bandera que la Selección argentina mostró durante las celebraciones del Mundial de 2026. La prenda le fue arrojada por un simpatizante y Lula la levantó frente a la multitud.

El episodio se produjo en medio de las actividades destinadas a movilizar a sus seguidores antes de la votación. El presidente busca sostener el respaldo de los sectores populares que históricamente acompañaron al Partido de los Trabajadores (PT), al mismo tiempo que intenta ampliar su apoyo entre los votantes que todavía no definieron su posición.

Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, también concentró sus últimas actividades en el estado de San Pablo, con recorridas por localidades del interior. Su candidatura representa la continuidad del espacio político bolsonarista y busca reunir tanto a los sectores conservadores como a los electores críticos de la gestión del actual mandatario.

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La suspensión del debate presidencial

La emisora Globo, que tenía previsto transmitir el debate, señaló que esas decisiones interferían con las reglas establecidas para su realización. La suspensión impidió que los candidatos tuvieran ese último espacio de confrontación directa antes de la primera vuelta.

El debate final representaba una oportunidad para que ambos postulantes respondieran a las críticas de sus adversarios y expusieran sus propuestas ante una audiencia amplia. Su cancelación dejó mayor protagonismo a los actos de cierre, las entrevistas y la comunicación a través de los medios y las redes sociales.

La campaña también estuvo marcada por los cruces entre los candidatos y por los intentos de cada espacio de instalar temas que pudieran movilizar a sus respectivos electorados. En las horas previas a la veda electoral, las estrategias se concentraron en reforzar las identidades políticas y reducir el margen de incertidumbre entre los votantes propios.

CS