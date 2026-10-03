No la tendrá fácil Franco Colapinto este fin de semana en el circuito de Sepang, en Malasia, donde se correrá el GP de Bahréin que fuera suspendido en abril por el conflicto en Medio Oriente. El piloto argentino terminó 15° en la clasificación y como deberá cumplir dos penalizaciones, una por el choque en la carrera anterior en Bakú y otra por haber utilizado el quinto motor de combustión interna en el año, largará desde la última fila junto a Arvid Lindblad, otro que debe cumplir una sanción.

Colapinto hizo el 15° tiempo en la primera tanda clasificatoria donde quedaron en el camino Nico Hülkenberg (Audi), 17º; Oliver Bearman (Haas), 18º; Esteban Ocon (Haas), 19º; Alex Albon (Williams), 20º; Valtteri Bottas (Cadillac), 21º, y Sergio Pérez (Cadillac), 22º.

Para la segunda tanda, el argentino decidió no arriesgarse y directamente no salió a la pista.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Franco Colapinto habló de los ataques en redes y fue crítico de Lando Norris: "Decir esas cosas están mal, especialmente un campeón"

El pilarense participó, antes de afrontar este sábado la clasificación, de la tercera tanda de prácticas libres en las que anduvo muy bien y terminó en el 9° lugar. Había terminado decimonoveno y vigésimo segundo en las prácticas libres 1 y 2 respectivamente

Colapinto recibió una penalización de 15 puestos en la grilla de largada para la carrera del domingo por dos sanciones que sufrió en los últimos días.

La primera de ellas es de cinco lugares por el choque que generó en el Gran Premio de Azerbaiyán, que derivó en un triple abandono: el de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, y el del británico Lando Norris. Mientras que recibió otra de 10 puestos por cambiar el motor de combustión interna y exceder el límite de cuatro permitidos por año.

Franco Colapinto recibió una nueva sanción y largará desde el fondo en el GP de Bahréin de Fórmula 1 en Malasia

De esta manera, el argentino caerá a la última posición de la grilla de partida incluso aunque clasifique en el séptimo lugar.

En este sentido, Colapinto explicó que están "enfocados en la carrera", aunque "todavía hay mucho por trabajar". Además, destacó que "el ritmo en la FP2 fue bastante bueno, así que intentaré avanzar el domingo".

"El sábado está un poco perdido por las penalizaciones. Intentaremos enfocarnos en el domingo y avanzar en la carrera", continuó el argentino, quien subrayó que "no preparé nada de qualy. No estamos enfocados en eso porque voy a largar último".

Igualmente la pista malaya que se caracteriza por sus largas rectas y zonas de frenaje, será una buena oportunidad para Colapinto de demostrar sus condiciones de manejo ya que se espera que haya muchos sobrepasos y cambios en las posiciones durante la competencia que está programada para las 4 de la madrugada (hora argentina) a 56 vueltas.