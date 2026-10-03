En la caldera del Diablo, Instituto le dio otro cachetazo a Independiente

El infierno no está encantador. Podríamos seguir con analogías o lugares comunes vinculados a Independiente y su crisis interminable, cada vez más aguda, cada vez más profunda, con episodios traumáticos como el de anoche contra Instituto, que le hizo cuatro goles en su cancha, que por momentos lo bailó y que generó que el Libertadores de América sea una mezcla de furia y resignación.

“El Rojo va a salir campeón”, “que se vayan todos, que no quede ni una solo” y demás canciones de un repertorio que se hizo costumbre en los últimos años sonaron al final, mientras el equipo cordobés disfrutaba de una noche inolvidable: no solo porque goleó de visitante al Rojo sino porque se consolidó en lo más alto de la zona A: le sacó cinco puntos a Vélez y se acerca, en la tabla anual, a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores. Histórico.

Jeremías Lázaro abrió la cuenta para La Gloria a los 16 minutos de la primera parte. Maximiliano Meza anotó la igualdad transitoria para el Rojo a los 22 minutos tras la convalidación del VAR. En el complemento, el visitante sacó ventaja con los tantos de Hernán de la Fuente, Matías Gallardo y Alex Luna, que pidió perdón por su pasado, pero también brilló como viene haciendo en todo este torneo.

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Antes de que finalizara la primera mitad, Maxi Meza recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó a Independiente con un jugador menos durante todo el segundo tiempo. Ese instante fue determinante para explicar lo que pasó después.

La campaña electoral ya empezó

Luego de haber lanzado sus candidaturas de manera oficial en los últimos días, el extenista y empresario Gastón Gaudio y el periodista (y también empresario) Enrique Sacco estuvieron presentes anoche en el Libertadores de América, donde ya se siente la atmósfera marcada por la crisis institucional y las futuras elecciones.

Gaudio y Sacco ya están anotados en la carrera por la presidencia del Rojo. Los otros candidatos, aunque aún no se lanzaron oficialmente, son Luciano Nakis y Daniel Bertoni.

Gaudio recibió en las últimas horas dos apoyos fuertes en el círculo rojo: el ídolo Ricardo Bochini y Fernando Montenegro, el histórico referente de la agrupación opositora Puro Sentimiento Rojo.