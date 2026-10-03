Burkina Faso, rival de la Selección, llegará pocas horas antes del partido a la Argentina

El seleccionado africano de Burkina Faso, que enfrentará a Argentina esta noche en la cancha de River desde las 21, recién arribará arribará a nuestro país, después del mediodía de este sábado. El avión charter que traslada al plantel salió de Casablanca, en Marruecos, cerca de la medianoche después de varias demoras y problemas logísticos que en un momento hasta hicieron peligrar el partido.

Los problemas comenzaron el 30 de septiembre que era la primera fecha estipulada para viajar hacia Buenos Aires. Se canceló el vuelo de ese día y ahi se sucedieron más problemas. "Desde que se produjo el incidente, el Ministerio de Deportes, la Federación y la Embajada se han movilizado para encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución que permita a la delegación continuar su viaje hacia Buenos Aires", dijeron desde la Federación de Burkina Faso y esa demora en el viaje generó malestar entre la delegación africana.

Mediante un comunicado los dirigentes burkinenses intentaron describir lo que sucedió, aunque las desprolijidades quedaron al descubierto. "El viaje de la selección nacional A se interrumpió tras la cancelación no anunciada por el proveedor de vuelos del aeropuerto originalmente programado para el 30 de septiembre. Esta cancelación llevó a un reordenamiento del horario de viaje de la delegación", se informó.

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La inquietud de los jugadores surgió cuando se enteraron que el traslado iba a realizarse en un vuelo comercial de línea con varias escalas lo que demandaría casi un día de viaje. Burkina Faso, que ocupa el lugar 62 en el ranking de la FIFA, había jugado el lunes en Rabat, la capital marroquí, ante República Centroafricana (que trasladó su localía) y le ganó 1 a 0 por la segunda fecha del Grupo F de las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones.

Algunos integrantes del plantel, además, amenazaron con no presentarse porque no les iban a pagar un premio por enfrentar al último subcampeón del mundo. La AFA y la empresa organizadora del evento, Eurodata Sport, del colombiano Jairo Pachón, solamente cubren pasajes, estadía y gastos de la delegación.

Los burkineses estarán muy poco tiempo en Argentina ya que el vuelo de regreso está pautado para las 7 de la mañana de este domingo.

Este partido será el segundo para el seleccionado que dirige Lionel Scaloni luego de la victoria en Córdoba por goleada ante Bolivia. Esta ventana FIFA se cerrará el martes desde las 20 cuando el conjunto albiceleste se enfrente con Benín, en el encuentro que marcará la despedida de Lionel Messi del combinado nacional.