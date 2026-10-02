Instituto ganó, gustó, goleó y sigue puntero

Epa, epa, epa, Instituto es cosa seria. No, no, no se dejen engañar, si en el puerto todavía siguen hablando de Boca u otro equipo, dejalos, que en silencio la 'Gloria' se posiciona fuerte. Sí, sí, prestale atención al elenco que conduce Diego Flores, que gana y por momentos gusta.

Bueno, en Avellaneda: ganó, gustó y goleó y le pegó un mazazo a Independiente. El 'Albirrojo', por la fecha 11, superó (sí, superó - fue todo el partido-) por 4-1 al 'Rojo' de visitante y se mantiene en la cima de la tabla de posiciones del Grupo A del Torneo Clausura 2026 de Primera división. Y si, el fanático 'glorioso' se ilusiona, Más vale, y mirá si el viernes que viene le gana al Boca del que todos hablan.

Sí, Instituto es cosa seria. Juega bien. Tácticamente muestra variantes, acciones interesantes que le dan una marcha, una identidad. Se sabe a qué juega el Instituto de Flores.Las amplitud altas, fundamentalmente por derecha, marcan mucha diferencia. Ceratto ante el Rojo la rompió en el primer tiempo, salió por lesion, y su reemplazante (Hernán de la Fuente) también se destacó y marcó un gol.

En el mediocampo, Gallardo es equilibrio y buenos pases. Pa, amigo, el golazo que hizo en Avellaneda.

¿Y Alex Luna? Parejo siempre. Luna es desequilibrio constantemente. Un jugador serio que provoca sonrisas con sus gambetas. El pibe Lázaro es vértigo. Él abrió el marcador, pero despues jugó, hizo jugar y se mandó unas acciones de juego dignas de un futbolista para seguir bien de cerca.... Y Tisera un gran complemento a sus dos jugadores. Es que podemos describir varias virtudes de la 'Gloria'. Porque juega bien... y es cosa seria.

Y sí, sí, sí, más allá, porque es cierto, tiene a veces fallos arbitrales a favor. Sí, tal vez muchos. Pero no los necesita. Tiene argumentos para conseguir cosas sin ayudas.

Instituto piensa en el arco de frente, pero no se desordena.Instituto le ganó 4-1 a Independiente y sigue arriba. Instituto ilusiona y que los demás hablen, este fin de semana en Alta Córdoba hay carnaval.