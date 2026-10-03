Lula estira la ventaja ante Bolsonaro, pero persiste el fantasma del empate técnico

A pocas horas de celebrarse los comicios presidenciales, la última gran encuesta difundida por la encuestadora Datafolha detalla con precisión quirúrgica cómo se encuentra el reparto de preferencias entre los dos principales contendientes: el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el abanderado de la derecha, Flavio Bolsonaro.

Los datos revelan un mapa electoral de máxima tensión donde, si bien Lula experimentó un repunte en el tramo final, la distancia sigue sin garantizar una definición holgada en la primera vuelta.

Tímido avance. Al excluir los votos en blanco, los nulos y los indecisos, la misma metodología que utiliza el Tribunal Superior Electoral (TSE) para oficializar los resultados, los números de la consultora Datafhola se estructuran tibiamente a favor del candidato oficialista.

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Lula, favorito en las encuestas

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra el 45% de las intenciones de voto válido. Hubo un leve crecimiento ya que había comenzado la semana con un 43%. Flavio Bolsonaro (PL) se posiciona con el 40% de los respaldos, frente al 39% de la medición previa.

Si se analizan los votos totales (incluyendo blancos y nulos), Lula alcanza el 40% frente al 36% de Bolsonaro. El resto de los aspirantes se mantiene relegado a una distancia considerable: el escritor Augusto Cury (Avante) cosecha un 5%, el exgobernador Ronaldo Caiado (PSD) un 4%, y Renan Santos (Missão) sólo un 3%.

Segunda vuelta. En una eventual segunda vuelta, escenario que se perfila como inevitable dado que ningún candidato supera por el momento el umbral absoluto de los votos válidos en esta instancia, la brecha se estrecha aún más.

Lula obtiene el 48% de la intención de voto y Bolsonaro alcanza el 45%. Con una diferencia numérica de tres puntos en el balotaje y un margen de error técnico estimado en dos puntos porcentuales, los analistas coinciden en que la definición se encuentra abierta de par en par.

La polarización. Movimientos recientes en la campaña —como la controversia en torno a noticias falsas vinculadas a símbolos religiosos— reconfiguraron temporalmente las bases. Lula capitalizó apoyo entre el electorado católico (trepando al 50%), mientras que Bolsonaro consolida su hegemonía entre los votantes evangélicos, donde domina con un contundente 52% frente al 26% del actual presidente.

Estiman todavía 17% de indecisos

El sondeo de Datafolha detectó que un 17% de los votantes admite que todavía podría cambiar su elección en el último segundo, transformando a este bolsón de ciudadanos en el objetivo principal de los comandos de campaña en estas horas finales.

Un dato llamativo que expone la polarización extrema es el rechazo cruzado: el 45% de los encuestados afirma que no votaría de ninguna manera por Flavio Bolsonaro, un porcentaje exactamente idéntico al que rechaza de plano la figura de Lula.

Con este panorama de cifras ajustadas y un clima de alta confrontación institucional, Brasil se encamina a una de las elecciones más disputadas de su historia democrática reciente.

A este complejo tablero federal se suma el factor estratégico de los debates y la fiscalización de las calles, donde las recientes mediciones de otras encuestadoras como RealTime Big Data e Ideia confirman que la volatilidad sigue latente en los centros urbanos más poblados. Mientras los equipos jurídicos de ambas fuerzas multiplican los recursos ante el Tribunal Superior Electoral por presuntas infracciones de campaña, los observadores internacionales advierten que la participación definitiva del domingo será el termómetro clave para inclinar la balanza en este histórico pulso político.

Datafolha le da a Lula 4 puntos de ventaja sobre Bolsonaro en la primera vuelta.

El peso del rechazo y la disputa por el centro y los descreídos

El escenario electoral brasileño se caracteriza por una profunda división reflejada de manera contundente en los índices de rechazo que registran las principales fuerzas políticas.

Las mediciones recientes de institutos de referencia exponen un panorama donde la antipatía hacia los líderes principales modela por completo la estrategia de campaña.

Las encuestas de Datafolha sitúan tanto a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como a su principal contendiente opositor, Flavio Bolsonaro (PL), liderando simultáneamente las listas de rechazo a nivel nacional, con porcentajes del 46% para ambos. En una medición anterior era del 45% para Lula y del 47% para Bolsonaro.

En estos casos los votantes declaran que “no votarían por ellos bajo ninguna circunstancia”, mostrando el estado de ánimo en el electorado brasileño.

Por su parte, sondeos de firmas como Quaest han registrado niveles de rechazo y desaprobación gubernamental que rondan entre el 49% y el 55% para las figuras principales, evidenciando que una porción muy significativa del país moviliza su voto más desde el repudio a la opción contraria que por una adhesión incondicional.

Esta polarización simétrica bloquea el crecimiento de terceras opciones ideológicas, consolidando un esquema de bloques donde la campaña se convierte en una pulseada sobre quién moviliza mejor el miedo o el rechazo hacia el adversario.

Esto derivó en una campaña sin control, donde todo valía para desprestigiar al oponente. Ambos bandos utilizaron fake news y distorsiones de declaraciones, provocando que el proceso electoral cruzara todas las líneas de contención ética y se transformara en una abierta guerra sucia

La batalla por el centro. Con este panorama de división y fatiga institucional, los equipos de campaña de Lula y de Bolsonaro reorientaron sus ejes tácticos hacia los márgenes de los bloques consolidados.

Con los extremos ideológicos altamente marcados, el gran botín electoral se concentra en el centro político. Las campañas desplegaron mensajes orientados a la moderación económica, la seguridad ciudadana y la gestión pragmática para seducir al elector de centro que recela de los radicalismos.

Tanto el bando oficialista como la oposición dirigieron sus esfuerzos de propaganda y estrategia hacia el bolsón de ciudadanos descreídos, apáticos o aquellos inclinados al voto en blanco o nulo. Capturar la atención de este sector, que descree de la política tradicional pero experimenta dudas ante los extremos, se convirtió en el factor diferencial para definir el balance de fuerzas en un eventual balotaje.