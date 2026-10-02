El mapa del entretenimiento global está a punto de sufrir el sacudón comercial más grande de los últimos años. La megafusión entre los colosos Paramount y Warner Bros. ya tiene nombre oficial, fecha de debut y la ansiada luz verde de los tribunales. A partir de este 6 de octubre, el conglomerado pasará a llamarse Skydance, una marca que buscará dominar la guerra del streaming y la taquilla sin borrar de un plumazo el legado de los dos estudios que moldearon la cultura popular durante el último siglo.

La confirmación llegó de la mano de David Ellison, actual CEO de Paramount y futuro líder del nuevo imperio. A través de su cuenta de X, el ejecutivo anunció la jugada con un video que mezclaba escenas icónicas de ambas franquicias. El nombre elegido no es casualidad: según reveló el diario The New York Times, Skydance rinde homenaje a la pasión de Ellison por la aviación y es exactamente la misma firma productora que él fundó en el año 2006, responsable de tanques taquilleros modernos como Top Gun: Maverick y Misión imposible: Protocolo fantasma.

La vieja guerra entre Netflix y Paramount quedó eclipsada tras la fusión bajo el nombre Skydance

Lejos de querer hundir a las marcas históricas, la estrategia de la nueva cúpula (que sumará el 5 de octubre a Ynon Kreiz, ex director de Mattel, como codirector ejecutivo, según adelantó Variety) es mantener intactos los logotipos clásicos de ambos universos. Ellison explicó que no buscan reescribir la historia ni eclipsar identidades con un nombre corporativo, sino dotar a estos estudios de "un motor más potente". En sus propias palabras, el objetivo de la alianza es claro: "Lo que una vez fue la cima, ahora es solo el comienzo".

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Sostener este imperio, valorado en 110.000 millones de dólares, requirió sortear un pesado papelerío en la Justicia. Durante el mes de julio, un bloque de 12 estados encabezado por el fiscal de California, Rob Bonta, presentó una dura demanda antimonopolio. Tal como consignó la cadena NBC News, el temor de los fiscales radicaba en que la integración destruyera la competencia tarifaria en la televisión por cable, limitara los estrenos masivos en los cines y, sobre todo, pusiera en jaque la independencia editorial de CBS y CNN, que ahora convivirán bajo el mismo paraguas junto a plataformas como HBO Max y Paramount+.

La jueza federal Araceli Martínez-Olguín aprobó el pacto entre las empresas y los estados, desactivando definitivamente el litigio. El fallo fue un verdadero salvavidas financiero: si la resolución se demoraba más allá del 1 de octubre, se activaba una cláusula penal feroz que obligaba a Paramount a pagarle a los accionistas de Warner Bros. Discovery unos 7 millones de dólares diarios por la demora.

Paramount avanzó sobre Warner Bros. Discovery en una operación récord de u$s111.000 millones

Las reglas del juego: 30 estrenos anuales y blindaje para las noticias

Para destrabar la fusión, Skydance tuvo que someterse a un estricto manual de convivencia y firmar compromisos que serán auditados con lupa durante los próximos cinco años. En el terreno de la ficción y la industria audiovisual, la compañía se obligó a garantizar el lanzamiento de al menos 30 películas anuales y prometió inyectar más de 1.000 millones de dólares exclusivamente para sostener y potenciar la producción cinematográfica dentro del territorio estadounidense.

La estructura de los medios informativos también tuvo que ser blindada en los tribunales. Para calmar los fantasmas sobre una posible manipulación mediática o la creación de un monopolio de la información, el acuerdo legal exige la conformación inmediata de un consejo de supervisión editorial que vele por la independencia absoluta de las redacciones de CNN y CBS News. A esto se le sumó una exigencia comercial clave en el sector televisivo: las señales de cable de Paramount y Warner Bros. Discovery deberán seguir negociando sus tarifas con los distribuidores de manera totalmente separada.

El factor humano, que suele ser el eslabón más castigado en este tipo de reestructuraciones corporativas, también quedó resguardado. El gigante del entretenimiento deberá crear un fondo de contención económica destinado a los empleados que resulten desplazados por la fusión y financiar nuevos programas de capacitación técnica. Con estas garantías puestas sobre la mesa, hasta el combativo Sindicato de Guionistas de Estados Unidos decidió dar un paso al costado, levantar la demanda paralela que había presentado y aceptar que el negocio de Hollywood ya tiene un nuevo dueño.

TC/MSS