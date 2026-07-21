Justicia de EE.UU. frena temporalmente la megafusión entre Paramount y Warner Bros.

Una jueza federal suspendió temporalmente la adquisición de Warner Bros. Discovery Inc. por parte de Paramount Skydance Corp., una operación valorada en US$110.000 millones.

Paramount avanzó sobre Warner Bros. Discovery en una operación récord de u$s111.000 millones

La jueza federal de distrito Araceli Martínez-Olguín, en Oakland, ordenó a las compañías que aplazaran la formalización del acuerdo durante 14 días. Paramount y Warner Bros. esperaban cerrar la operación el 22 de julio.

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California y otros 11 estados presentaron una demanda el 13 de julio para bloquear la megafusión de Hollywood. Los estados sostienen que la operación, que busca unir a dos de los cinco mayores estudios cinematográficos, perjudicaría la competencia en la distribución de películas y televisión por cable.

La magistrada fijó una audiencia para el 3 de agosto con el fin de decidir si la suspensión debe extenderse de manera indefinida.

Martínez-Olguín señaló que los estados demostraron que “persisten serias dudas sobre el fondo del asunto” en su impugnación de la fusión.

Ni Paramount ni la oficina del fiscal general de California respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

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Según la demanda, la operación otorgaría a la empresa fusionada el control de 27% del mercado de películas con estrenos masivos en salas de cine. Warner Bros. y Paramount también concentrarían más de 30% de los grandes éxitos de taquilla previstos, es decir, películas de amplio estreno con elevados presupuestos de producción. Tras la fusión, solo cuatro compañías controlarían más de 90% de ese mercado: la nueva empresa, Walt Disney Co., Universal y Sony Pictures Entertainment.

El acuerdo de fusión establece que Paramount tiene plazo hasta el 4 de junio de 2027 para cerrar la operación. Sin embargo, deberá comenzar a pagar a Warner Bros. una cuota diaria de US$7 millones a partir del 30 de septiembre y hasta que se concrete la transacción.

GZ