Paramount avanzó sobre Warner Bros. Discovery en una operación récord de u$s111.000 millones

Paramount Skydance quedó a un paso de concretar una de las mayores operaciones de la industria del entretenimiento luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobara la compra de Warner Bros. Discovery por u$s 111.000 millones. La decisión, adoptada tras ocho meses de revisión, representa un avance clave para la compañía liderada por David Ellison y abre la puerta a una reconfiguración del mapa global de medios, cine y streaming, según indicaron desde la Agence France-Presse (AFP).

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La autorización fue otorgada el viernes 12 de junio por la División Antimonopolio sin exigir modificaciones al acuerdo. De esta manera, el organismo despejó uno de los principales obstáculos regulatorios que enfrentaba la operación y permitió que la fusión continúe avanzando.

Según indicó el Departamento de Justicia, la unión entre ambas empresas "no es probable que genere daños a la competencia ni a los consumidores estadounidenses" e incluso podría incrementar la competencia dentro del sector, de acuerdo con información difundida por AFP.

La aprobación constituye además una victoria para David Ellison, director ejecutivo de Paramount. La operación contó con el respaldo financiero de su padre, Larry Ellison, cofundador de Oracle y uno de los empresarios más ricos del mundo.

La fusión avanza, pero persisten desafíos legales y cuestionamientos

Durante el proceso de revisión, un grupo de senadores demócratas encabezado por Elizabeth Warren expresó sus reparos sobre la operación. Los legisladores advirtieron que el acuerdo corría el riesgo de estar "contaminado por favoritismo político y corrupción" y reclamaron que fuera evaluado exclusivamente sobre la base de los hechos y la legislación vigente, según AFP.

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La garantía financiera aportada por Larry Ellison terminó siendo un factor decisivo para convencer al directorio de Warner Bros. Discovery. Ese respaldo permitió a Paramount imponerse en la disputa que mantenía con Netflix por el control de la compañía y de su catálogo de contenidos.

Una vez concretada, la empresa fusionada administrará una extensa cartera de activos. Entre ellos se encuentran CNN, Warner Bros. Pictures y la plataforma de streaming HBO Max, que pasarán a formar parte de una misma estructura empresarial.

Pese al aval federal, la operación aún enfrenta posibles obstáculos. Una coalición integrada por alrededor de diez estados, liderada por California, prepara una demanda antimonopolio que podría ser presentada durante este mes. Además, la oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, señaló que la adquisición "sigue siendo objeto de una investigación activa", mientras que la Comisión Europea continúa evaluando la fusión.

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Por último, el acuerdo también genera inquietud en Hollywood. Cientos de actores y directores firmaron una carta en rechazo a la operación al considerar que podría afectar la producción de contenidos en una industria que ya viene atravesando años de consolidación y recortes. Frente a esos cuestionamientos, el Departamento de Justicia sostuvo que las pruebas analizadas no muestran que la fusión vaya a reducir la oferta de producciones audiovisuales.

Con información de AFP

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