Crece la hostilidad en Malvinas: analizan sanciones para evitar que los argentinos desplieguen la bandera

Desplegar los colores celestes y blancos en las Islas Malvinas está a punto de convertirse en una misión imposible. Lo que para cualquier visitante argentino es un homenaje natural y emotivo a los caídos, para las autoridades del archipiélago es una provocación intolerable. Tras la viralización de nuevas fotos de ex combatientes sosteniendo insignias patrias en el cementerio de Darwin, la Asamblea Legislativa local encendió las alarmas y ya busca los puntos legales para aplicar medidas drásticas que frenen esta práctica.

La chispa que detonó el nuevo pico de tensión fue el reciente viaje de once veteranos y familiares agrupados en el centro "2 de abril" de Avellaneda. Durante su estadía, recorrieron los viejos campos de batalla y terminaron su travesía entre las cruces blancas de Darwin. Allí, la emoción le ganó al protocolo: dejaron rosarios, cartas y posaron para las cámaras con una bandera que rezaba "Las Malvinas son argentinas", un diseño calcado al que los jugadores de la Selección de fútbol pasearon por el mundo durante el Mundial de Qatar.

Michael Goss aseguró que están estudiando "la manera" para detener "una inaceptable agenda política"

Esa simple imagen fue suficiente para alterar los ánimos. El diputado de la Asamblea Legislativa, Michael Goss, blanqueó en la televisión pública local que están estudiando "vías y medios" administrativos para frenar lo que consideran una inaceptable "agenda política". El legislador (sexta generación de malvinenses con raíces británicas desde 1841) confesó que una parte importante de la comunidad directamente exige prohibir el ingreso de argentinos a las islas. Sin embargo, admitió que la legislación actual los obliga a ser realistas y no permite dar ese "giro de 180 grados" de un día para el otro.

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Pese a los límites legales, Goss dejó en claro que el malestar vecinal está en alza y no ahorró descalificativos. Al intentar graficar el nivel de indignación de los isleños, el funcionario apuntó directamente contra la simbología nacional. "La fuente principal de la actitud confrontativa es cuando vemos publicaciones con gente corriendo con una bandera antinacional o la aparición de esa sábana que parece estar circulando por ahí", disparó, en un tono despectivo hacia el cartel/bandera de la Selección.

El endurecimiento de la postura isleña no está disociado del nuevo impulso que cobró el reclamo de soberanía en el plano internacional. Consultado sobre la reciente intervención del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU, Goss optó por minimizar el impacto diplomático con tono desafiante: "Estamos escuchando mucho ruido procedente de Argentina, pero no nos afecta. Hemos madurado, somos fuertes y vamos a seguir creciendo. No vamos a dejar que ese ruido nos afecte", sentenció.

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Un terreno minado: entre sugerencias y antecedentes de detenciones

Hasta el momento, el cerco sobre la simbología argentina funciona más por presión social que por el peso del Código Penal. No existe una ley explícita que prohíba ondear la bandera nacional, pero el gobierno británico entrega a los visitantes un manual de información básica donde pide encarecidamente abstenerse de lucir uniformes militares o colores patrios para "evitar molestias e inconvenientes innecesarios". A esto se suma un rígido protocolo de la Comisión de Familiares que establece que, en el cementerio, la bandera solo puede sostenerse hasta la altura de la cintura; pasar ese límite ya es considerado una proclama política prohibida.

Pero el clima de hostilidad tiene antecedentes que ya rozaron el escándalo. En 2019, la intolerancia vecinal terminó con las vacaciones de seis ex combatientes. Según relató en su momento el veterano Luis Alberto Escobedo a PERFIL, el grupo se había sacado fotos en Darwin con remeras alusivas. A la mañana siguiente, la policía irrumpió a las 7 de la mañana en su hotel con un efectivo portando armamento de guerra que los puso contra la pared.

La insólita secuencia se había desatado por la denuncia del propio chofer malvinense que los trasladaba, quien los acusó de cantar el himno y gritar "viva la patria". La orden de detención se escudó en la figura de "comportamiento ofensivo". Los argentinos sufrieron la incautación de sus pertenencias y quedaron retenidos en su alojamiento durante dos días, hasta que el Fiscal General decidió no impulsar la causa. Un reflejo exacto de la tensión permanente que hoy la Asamblea busca transformar en una prohibición oficial.

TC