Luiz Inácio Lula da Silva, a dos días de las elecciones presidenciales de Brasil, protagonizó este viernes un particular momento, durante una caravana de campaña por Río de Janeiro, cuando recibió de sus seguidores una remera negra con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” y decidió mostrarla durante varios segundos.

Afirmar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas forma parte de la posición histórica del país en la disputa con el Reino Unido por el archipiélago, bajo administración británica desde 1833.

Brasil también sostiene el reclamo argentino y, en enero de 2023, durante su visita a Buenos Aires, Lula renovó ese respaldo al expresar el apoyo de su país a los “legítimos derechos de la República Argentina” en la disputa.

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La escena tuvo lugar durante una de las últimas actividades de Lula antes de las elecciones del domingo 4 de octubre. El presidente busca un nuevo mandato y tiene como principal rival al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. En total, más de 155 millones de brasileños están habilitados para votar en estos comicios.

Así, su caravana se desarrolló por el centro de Río de Janeiro y comenzó cerca de la iglesia de la Candelaria para terminar en la zona de Cinelândia, uno de los espacios tradicionales de movilización política de la ciudad.

Recorrió el trayecto sobre un camión acompañado por dirigentes y militantes. La actividad fue presentada por su campaña como la “Caminata de la Victoria” y forma parte de la agenda de cierre antes de la votación.

Diferencias entre el sistema electoral de Brasil y Argentina

La elección presidencial será en primera vuelta este domingo. Para ganar directamente, un candidato necesita obtener más de la mitad de los votos válidos. Si ninguno alcanza ese porcentaje, los dos más votados deberán enfrentarse nuevamente el 25 de octubre en una segunda vuelta.

MV