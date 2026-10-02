RDC: Denuncias contra Flávio Bolsonaro y el retroceso de la UBA: las claves de la campaña electoral en Brasil

En la recta final hacia las elecciones presidenciales de Brasil, Flávio Bolsonaro quedó alcanzado por nuevas denuncias sobre el destino de enmiendas parlamentarias, mientras Eleonora Gosman también puso el foco en el contraste entre las universidades públicas de Brasil y Argentina. En Ronda de Editores, por +Perfil, la corresponsal abordó ambos temas y destacó el retroceso relativo de la UBA en los rankings regionales.

“Quienes disputaban el primer y segundo lugar eran la USP, o sea la Universidad de San Pablo, y la UBA. A veces la UBA estaba en primer lugar”, recordó Gosman.

La UBA quedó décima en América Latina y el Caribe

El ranking QS 2027 ubicó a la Pontificia Universidad Católica de Chile en el primer puesto regional, seguida por la Universidad de San Pablo y la Universidade Estadual de Campinas. La UBA conservó el décimo lugar y continúa siendo la institución argentina mejor posicionada. También se mantiene segunda en reputación académica y reputación entre empleadores.

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“Nos apena mucho la situación, sobre todo porque estaba realmente, hasta hace poco tiempo, en primer lugar”, sostuvo Gosman al comparar la evolución de ambas instituciones.

Jorge Elías vinculó el desempeño universitario con la discusión presupuestaria argentina. La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso, vetada por el Ejecutivo y posteriormente ratificada por ambas cámaras. El Gobierno terminó promulgándola, pero dispuso que su ejecución quedara suspendida hasta que el Congreso identificara las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas correspondientes.

Nuevas sospechas sobre las enmiendas de Flávio Bolsonaro

La conversación pasó luego a las denuncias contra Flávio Bolsonaro, candidato presidencial e hijo de Jair Bolsonaro. Gosman explicó el funcionamiento de las enmiendas parlamentarias y se concentró en una investigación sobre fondos destinados por el senador a distintos proyectos en Río de Janeiro.

“Parte de esas enmiendas fueron a parar nada más ni nada menos que a una empresa brasileña que no existe, directamente no existe”, afirmó.

Una investigación de UOL reveló que recursos provenientes de enmiendas impulsadas por Flávio terminaron en empresas y entidades cuestionadas por organismos de control. Entre ellas aparece el Instituto de Medicina e Projeto, que recibió 666.000 reales y fue clasificado por la Receita Federal como “inexistente de hecho”, además de quedar bajo sospecha por posibles irregularidades documentales.

La investigación no acredita por sí sola que Flávio Bolsonaro haya ordenado desviar esos fondos. El senador sostiene que no elige directamente qué empresas terminan contratadas por los organismos beneficiarios de sus enmiendas.

La película sobre Jair Bolsonaro

Gosman también mencionó el caso de Dark Horse, una película sobre Jair Bolsonaro. La Justicia brasileña investiga el destino de enmiendas parlamentarias hacia entidades vinculadas con la productora del film y posibles delitos relacionados con su financiamiento.

La corresponsal planteó que el interrogante central es determinar “adónde fue a parar ese dinero”, especialmente cuando algunos de los destinatarios aparecen bajo cuestionamientos de organismos fiscales y de control.

Las revelaciones del exsocio

Las denuncias se suman a la reciente difusión de archivos aportados por Alexandre Santini, exsocio de Flávio Bolsonaro. Mensajes, fotografías y documentos entregados a medios brasileños sugieren la participación del dirigente en fiestas con trabajadoras sexuales y otras situaciones de su vida privada, además de acusaciones sobre relaciones empresariales y políticas. Flávio no había respondido inicialmente a las consultas de UOL sobre ese material.

Gosman explicó que esas imágenes tuvieron fuerte repercusión en Brasil y se incorporaron a una campaña electoral ya atravesada por distintas controversias.

El intercambio terminó así uniendo dos discusiones diferentes que atraviesan la actualidad regional: por un lado, la calidad y el financiamiento de las universidades; por otro, las nuevas denuncias que rodean a uno de los principales candidatos presidenciales brasileños a pocos días de las elecciones.