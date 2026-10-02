Tomás Rebord cuestionó el fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Tierras Rurales. Durante su programa en +Perfil, sostuvo que, aunque el máximo tribunal resolvió sobre una cuestión procesal y no sobre la constitucionalidad del decreto, la decisión tiene consecuencias políticas concretas.

“¿Qué es lo que sucede? La Corte Suprema agarra y dice: ‘¿Se acuerdan de este reclamo que frenó originalmente todo esto? No tenían legitimidad ellos para reclamar’”, explicó Rebord. “Hace una disquisición procesal, no se expide sobre la constitucionalidad o no del DNU”, agregó al reconstruir la resolución.

La Corte determinó que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no tenía legitimación para iniciar la acción judicial y revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154. De esa manera, volvió a quedar vigente la derogación de la Ley 26.737, aunque el tribunal no definió si el decreto es constitucional.

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Por que se retrotrae la discusión hacia dos años atrás

Rebord cuestionó especialmente los efectos de la resolución sobre un debate que también había llegado al Congreso. “Retrotrae la discusión hacia dos años antes, ignora todo lo que efectivamente pasó por el Congreso”, sostuvo. Según su lectura, el fallo vuelve a una situación previa a discusiones parlamentarias posteriores sobre los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros.

“La Corte se abre de gamba con eso, abre el paraguas”, afirmó. Y sintetizó el argumento que atribuyó al tribunal: “Yo no me expido sobre la constitucionalidad, solo quiero decir, por un tecnicismo, que los excombatientes de Malvinas no tienen legitimidad para llevar adelante ese reclamo”.

La Ley de Tierras establecía, entre otras restricciones, un límite general del 15% de tierras rurales en manos extranjeras. El Gobierno había propuesto luego elevar ese porcentaje al 25%, pero retiró esa modificación en Diputados ante la falta de apoyo suficiente.

La Justicia está jugando políticamente

El conductor sostuvo que, más allá de las cuestiones jurídicas, la Corte también decide qué expedientes analiza y cuándo lo hace. “No hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que no sea político. No hay un fallo que no sea político”, afirmó.

“La Justicia elige qué tomar. La Corte Suprema de Justicia se puede hacer la boluda con todos los casos, ni siquiera tiene que dar explicaciones cuando no toma un caso. La Justicia elige si quiere fallar sobre algo o no”, añadió.

Rebord consideró llamativo el momento de la resolución. “No me van a venir a explicar que justo ahora, en este momento y en este contexto, querer tomar como nulo ese reclamo, pasándole por encima a la discusión ulterior del Congreso Nacional, no es un acto de total voluntad”, planteó.

Durante ese tramo expresó además sospechas sobre posibles motivaciones económicas detrás del fallo, aunque aclaró explícitamente que se trataba de una opinión personal sin pruebas: “Estoy hablando desde la opinión, estoy hablando desde mis prejuicios, desde mis impresiones”.

Este debate ya pasó por el Congreso

Para Rebord, la decisión puede terminar generando una nueva discusión parlamentaria. “Esto ya pasó por el Congreso. Hubo consenso político y social en que la Argentina no quería”, afirmó, en referencia al rechazo que enfrentó la propuesta oficial de ampliar los límites para la propiedad extranjera.

La reacción política comenzó rápidamente: distintos bloques opositores convocaron a una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de intentar derogar el DNU 70/2023. La oposición busca aprovechar el impacto generado por el fallo para reunir los votos que no consiguió anteriormente en Diputados.

“Una oposición seria, lo que hace en este momento, teniendo el consenso social inmediatamente refrendado de lo que la gente quiere, debería ir al Congreso”, sostuvo Rebord. Su propuesta fue todavía más amplia: “Preferentemente, a bajar el DNU”.

La discusión por la soberanía

Rebord vinculó finalmente la cuestión con el discurso del Gobierno sobre Malvinas y soberanía nacional. Para el conductor, allí aparece una contradicción política que la oposición podría utilizar para llevar nuevamente el asunto al recinto.

“Aprovechemos y debatamos en el Congreso si queremos vender o no la Argentina”, planteó. Según su interpretación, obligar al oficialismo a discutir nuevamente el régimen de propiedad de las tierras rurales colocaría al Gobierno frente a una definición incómoda.

“Estás debatiendo la ley de soberanía, qué mejor momento, Javier Milei, que agarrar y prohibir la venta de todo el territorio nacional. Me imagino que vamos a estar todos de acuerdo, ¿no?”, ironizó.

Para Rebord, el fallo terminó reabriendo una discusión que parecía políticamente cerrada: “El Gobierno ahí tiene un problema”. Y concluyó que, frente a una nueva votación, “el timing te quedó incómodo”.