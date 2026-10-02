"Al FMI mismo le debe parecer excesivo el planteo tan brutal que hace el Gobierno", remarcó Carlos Heller en QR!

Carlos Heller, estuvo en QR!, el programa de Pablo Caruso y habló de los consejos del FMI a la Argentina, de los políticos que se arrepienten de haber apoyado las medidas de Javier Milei y de la intervención de Estados Unidos en Bolivia.

El cooperativista y titular de Credicoop opinó sobre el titular que indicaba “FMI aconseja a Argentina extender los beneficios del crecimiento a los trabajadores”. “No solo a los trabajadores. A los otros sectores de la economía. Dijo que estaba muy bien lo de los 4 sectores pero que no alcanzan”, remarcó.

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Y agregó: “Es decir, hasta el Fondo está en contra. Al Fondo mismo le debe parecer excesivo el planteo tan brutal que hace el Gobierno cuando dice 'esto es 4 sectores y los demás no nos interesa nada', porque sostener eso en el discurso es carísimo, y entonces salen a diferenciarse. 'No estamos de acuerdo'”.

Según su punto de vista: “Hay una contradicción flagrante: cuando el Fondo dice tiene que incluirse a los otros sectores, tiene que mejorar los trabajadores, es con otro modelo. Con esa política es imposible. Lo que está diciendo el Fondo es 'yo no fui'. Está tomando distancia. Dicen: ‘nosotros queremos orden fiscal, pero queremos que derrame sobre el conjunto de la sociedad’”.

Con respecto a los políticos que se arrepienten de haber apoyado leyes impulsadas por el gobierno de Milei, Heller remarcó: “Yo me he cansado de repetir que todo eso iba a pasar a medida que nos íbamos acercando a los tiempos electorales en la medida que los políticos, diputados y senadores, dependen de esa voluntad popular y cuando se acercan los momentos de poner en examen lo que se ha hecho se les hace más difícil sostener algunas políticas de acompañamiento a las políticas que planteó el gobierno nacional”.

Según el cooperativista, “Si vos pensás realmente distinto, y tenés que votar al revés de lo que pensás, es lógico que te estreses y que te sientas muy mal. Tenés que votar porque te dijeron que tenés que votar y por disciplina votas y después vas a tu casa y te dicen: 'Che, viejo, en el cole me dijeron de todo por lo que hoy votaste'”.

Con respecto a las declaraciones del ministro Luis Caputo, afirmando que, en las elecciones del año que viene, “la mayoría de la gente nunca va a votar para volver al infierno”, Heller advirtió: “ojo también de no caer en la otra trampa: porque el propio mercado te instala el riesgo país para meterle miedo a los sectores medios, como pasó acá en octubre del año pasado. 'No arriesguemos porque viste lo que dijo el tío Donald (Trump). Que si no gana Milei esto es un infierno”.

Y sumó: “El riesgo país es el riesgo político en esa lectura y no la subestimemos, por ahí sin querer alimentamos el objetivo siniestro que quiere plantear eso".

Heller también opinó sobre las declaraciones de Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, diciendo que “la administración Trump se mantiene firme junto al presidente Rodrigo Paz y al gobierno de Bolivia”. Para el cooperativista se trata “la doctrina Monroe versión Donald Trump. Agregale a Trump diciendo en Venezuela 'ganamos y nos quedamos con el botín'. Es expreso eso: 'Ganamos y nos quedamos con el botín'”.