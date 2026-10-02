"Tanto Lula como Flávio tienen 50% de rechazo": la socióloga Silvia Portela habló en QR! de las elecciones en Brasil

A tres días de las elecciones en Brasil, la socióloga Silvia Portela habló en QR! de Pablo Caruso sobre lo que está pasando. “Hoy la gran cuestión es el debate final que se hacía en la TV Globo. Es la televisión más grande de Brasil. Lula ya había dicho que no participaría. Después, Flávio Bolsonaro decidió no participar también. Y después el otro candidato también. Y ahí la Globo suspendió el debate. Entonces, es una campaña tremenda porque con todo eso estamos discutiendo todo el país en vísperas de las elecciones un debate de televisión”, remarcó.

Y agregó: “En realidad, nadie puede decir que va a pasar. La impresión que tuvimos estos últimos días es que hay una mejora en la situación de Lula. Las últimas medidas que ha tomado, la movilización que está haciendo en varias partes del país, pero lo que preocupa mucho es que hay un número muy grande de gente que no se sabe cómo será el nivel de abstención porque tienes 17 millones de personas con más de 70 años que no tiene obligación de votar, y se calcula que buena parte de esa gente votaría a Lula si fuera a votar, esa es una preocupación”.

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Para luego sumar: “Otra: el rechazo de los dos candidatos, el 50% cada uno. Queda una minoría para decidir a quién va a votar. Es una elección absolutamente atípica. Esto tiene que ver también con la intervención de afuera. Esto de generar un caos institucional, el tema del Supremo, etcétera, e incluso vi hace poco por televisión la confirmación que habían puesto una bomba cerca del Supremo Tribunal en Brasilia. Después no vi la noticia si había confirmado, si era una cosa falsa”.

Portela volvió a la cuestión principal: “El tema es que tenemos elección el domingo, pero la segunda vuelta es el 25 de octubre. Y ahora escuchando las noticias de Bolivia, es un ataque abierto, tal como se hizo en Venezuela ahora se hace en Bolivia. No creo que eso pase en Brasil, pero si esperamos una intervención más grande de Estados Unidos. El tema como va a ser esta intervención. No va a ser como fue en Venezuela”.

Y luego agregó: “En fin, el tema es que el domingo empieza una nueva etapa. Todavía hay gente que piensa que puede ser que se termine... pero yo creo que es muy difícil, porque la diferencia es muy muy pequeña, y hay un gran problema: que Lula no tiene para donde crecer. ¿Con quién se va a aliar? Los otros candidatos son todos de derecha. Nadie sabe que va a pasar. Lo que sé es que vamos a tener un periodo muy difícil porque hay que cambiar muchas cosas en la política para garantizar que si Lula gana las elecciones pueda llegar con fuerza al 30, porque la gran preocupación era el gobernador de Sao Paulo que se va a reelegir ahora y es un tipo de derecha, un Macri más fuerte, con más poder, y es un tipo exmilitar. Bolsonaro lo puso en Sao Paulo y él ahora si reelige con fuerza... Entonces si no tenemos un candidato fuerte en 30 este tipo puede ganar las elecciones y quedarse 10 años, qué se yo. Es lo que más me preocupa”.

Portela reconoció: “El 70% de la gente que está trabajando tiene que tener otro tipo de trabajo para cubrir lo que falta de sueldo. Y eso es una responsabilidad del movimiento sindical, que debe hacer una presión fuerte por el aumento de sueldo. Hoy la gente no quiere trabajar como formal porque prefiere trabajar en negro porque gana más, eso trae problemas”.

Y cerró diciendo: “Lula gobierna con alianzas muy amplias y tiene izquierda, derecha, sector empresario, y si no hay una presión de afuera, él no va a hacer nada, por eso digo que el movimiento sindical tiene (que hacer presión)”.